Эдуард САРАПИЙ: «Это будет провалом для Полесья»

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Каковы ваши впечатления от матча?

– Плохие впечатления, потому что сегодня рассчитывали на другой результат, но уже есть то, что есть. Готовимся к следующему поединку. Сегодня был шанс побороться за мечту, но мечта Житомира переносится на следующий сезон, будем стараться сосредоточиться на последних матчах чемпионата.

– В первом тайме «Шахтер» не нанес ни одного удара по воротам «Полесья», а во втором тайме заметно прибавил. Почему так произошло, по вашему мнению?

– Да, у них были моменты, когда мы уже проигрывали, в частности стандарты. После пропущенного гола нам нужно было раскрываться, больше внимания уделять атаке и, соответственно, меньше – обороне. Поэтому у них и появилось больше опасных моментов.

– Что касается атак «Полесья», «Шахтер» особо не позволял приблизиться к воротам, но вам удалось нанести несколько дальних ударов, которым не хватало точности.

– На дальние удары особо рассчитывать не стоит, но нужно выжимать максимум из тех моментов, которые у нас были. В частности, когда «Шахтер» терял владение, мы должны были действовать более уверенно и наказывать их за ошибки.

– Вы сказали, что мечта «Полесья» переносится на следующий сезон. Есть ли какие-то конкретные цели? Что будет считаться провалом для «Полесья»?

– Провалом будет, если «Полесье» не завоюет медали. Мы хотим прогрессировать от сезона к сезону. В прошлом году мы заняли четвертое место, если в этом году удастся занять третье или второе – это будет успех.

– Если не секрет, после матча Руслан Петрович сильно злился. Был ли он более спокойным? Каковы были его эмоции?

– Он был спокоен, поблагодарил нас за игру, за самоотдачу, за то, что мы так выкладывались сегодня на поле. Сказал, что будет, что проанализировать в Житомире.