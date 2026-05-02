  4. Динамо хочет включить в контракт футболиста огромную клаусулу
02 мая 2026, 21:42
Динамо хочет включить в контракт футболиста огромную клаусулу

Пономаренко может вскоре подписать новый контракт

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Молодой нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко в случае подписания нового контракта получит существенное повышение отступной, сообщает Игорь Цыганык.

«Если Пономаренко подпишет новый контракт с «Динамо», клаузула будет очень серьезной. Это большой актив для клуба. Уже сейчас можно говорить, что это самый перспективный нападающий в Украине», – отметил журналист.

В настоящее время контракт футболиста с киевлянами рассчитан до 2028 года, однако в клубе уже готовят продление контракта с футболистом.

В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 13 матчей, в которых смог отличиться 11 забитыми голами.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
