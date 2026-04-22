В УАФ определили, какой национальности будет тренер сборной Украины

Контракт главного тренера сборной Украины по футболу истекает уже в конце июля 2026 года.

В Украинской ассоциации футбола сейчас рассматривают вариант назначения нового тренера, но не иностранца.

Как отмечает источник, в финальном варианте шорт-листа присутствуют только украинские специалисты.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».