В УАФ определили, какой национальности будет тренер сборной Украины
В списке остались только украинцы
Контракт главного тренера сборной Украины по футболу истекает уже в конце июля 2026 года.
В Украинской ассоциации футбола сейчас рассматривают вариант назначения нового тренера, но не иностранца.
Как отмечает источник, в финальном варианте шорт-листа присутствуют только украинские специалисты.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский тренер потому, что ребров весь денежный фонд выбрал на несколько лет вперед.
И тренер будет обязательно из динамовской структуры.