В 10-й раз подряд лучшим игроком Хорватии стал один и тот же футболист

Полузащитник «Милана» Лука Модрич назван игроком года в Хорватии. Это его 14-й подобный трофей, и уже ставший легендарным футболист никому не отдает этот приз вот уже 10 лет подряд.

Хорвату 40 лет. Он поиграл на родине, а также в «Тоттенхэме», «Реале» и «Милане». С «королевским клубом» он шесть раз брал Лигу чемпионов, а также становился обладателем «Золотого мяча». Со сборной Хорватии он становился вторым и третьим на чемпионатах мира.

В текущем сезоне в составе «Милана» в активе Луки Модрича два гола и три ассиста в 35 матчах.