Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В 10-й раз подряд лучшим игроком Хорватии стал один и тот же футболист
Италия
20 апреля 2026, 21:06
В 10-й раз подряд лучшим игроком Хорватии стал один и тот же футболист

Лука Модрич вне конкуренции на родине даже в 40 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Милана» Лука Модрич назван игроком года в Хорватии. Это его 14-й подобный трофей, и уже ставший легендарным футболист никому не отдает этот приз вот уже 10 лет подряд.

Хорвату 40 лет. Он поиграл на родине, а также в «Тоттенхэме», «Реале» и «Милане». С «королевским клубом» он шесть раз брал Лигу чемпионов, а также становился обладателем «Золотого мяча». Со сборной Хорватии он становился вторым и третьим на чемпионатах мира.

В текущем сезоне в составе «Милана» в активе Луки Модрича два гола и три ассиста в 35 матчах.

По теме:
Лука Модрич Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем