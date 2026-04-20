Найден мертвым бывший вице-президент одесского футбольного клуба

Как стало известно Sport.ua, ушел в вечность один из бывших руководителей ФК «Пальмира» Александр Иваницкий. Он был играющим вице-президентом клуба, выступавшим во Второй лиге в сезонах 2003/04 и 2004/05.

В первый из этих сезонов он совмещал в «Пальмире» руководящую роль с игровой, проведя в ее составе 9 матчей. А затем сосредоточился исключительно на функциях вице-президента.

После завершения футбольной карьеры Иваницкий проявил себя в другой сфере – политической. Он был депутатом Одесского городского совета трех созывов, возглавлял комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству.

Утром 20 апреля Александра Иваницкого обнаружили без признаков жизни в его автомобиле на одной из улиц Одессы. По неофициальной версии, которую не исключает следствие, он мог совершить самоубийство.

Известие о смерти бывшего одноклубника стало шокирующим для игрока, а затем главного тренера «Пальмиры» Виктора Богатыря.

– Александр Иваницкий запомнился мне положительным и радостным человеком, – сказал он. – Все потому, что мы претворяли в жизнь его мечту – создать в Одессе конкурентоспособную команду. Он был настолько увлечен этим проектом, что погрузился в него полностью. Ему очень хотелось как можно скорее подняться с «Пальмирой» на какую-нибудь турнирную вершину. В процессе реализации своей идеи он спешил: был приобретен и комфортабельный автобус, и комплект формы Nike, и приведен в порядок стадион «Спартак» и футбольное поле. Понятно, что все это было не только заслугой Иваницкого, ведь он был одним из руководителей клуба вместе с президентом Сергеем Воротынским и вице-президентом Юрием Фуртатовым. Однако именно он умел воспламенять своей целью других коллег. Иваницкий буквально жил футболом. Думаю, что многих одесситов этот проект запомнился как отдушина. Жаль только, что «Пальмира» так быстро прекратила свое существование. Для Александра Иваницкого это было настоящим ударом. Ведь он имел далеко идущие планы: приобрел земельный участок в поселке Черноморка, где должна была быть тренировочная база «Пальмиры». И даже сделал там футбольное поле. В тот период его жизни многие вспоминают только добрыми словами. Его смерть оставила на душе горький осадок.

– Что скажете об Александре Иваницком, как футболисте?

– В роли игрока мог сыграть на любой позиции в обороне, отдаваясь борьбе на все сто процентов. Помнится, как в 1/16 финала Кубка Украины «Пальмира» играла дома с донецким «Шахтером». В этой встрече Иваницкий играл против Агаховы, о чем на память имел в своем офисе большое изображение их единоборства в рамке. Для Александра это было гордостью – сыграть против такого клуба и такого футболиста. Что касается нашего сотрудничества, то случались рабочие моменты, когда были матчи, в которых я как тренер не видел его в составе, а он хотел играть. Но когда в той или иной игре Иваницкий выходил на поле, то выкладывался на все сто процентов.