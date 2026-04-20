Известный тренер отказался возглавить сборную Украины

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва в ближайшее время заканчивается контракт, и в Украинской футбольной ассоциации уже рассматривают возможные варианты его замены.

Среди кандидатов на место Реброва был итальянец Андреа Мальдера, однако, как отмечает источник, он отказался от предложения возглавить команду, где в свое время работал с Шевченко.

Ранее сообщалось, что Мальдера не планирует присоединяться к штабу Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэме», что выглядит неожиданно, учитывая их многолетнее сотрудничество.