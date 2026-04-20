  «Это заставит всех заткнуться». Конате – о своем контракте с Ливерпулем
20 апреля 2026, 19:01 | Обновлено 20 апреля 2026, 19:02
«Это заставит всех заткнуться». Конате – о своем контракте с Ливерпулем

Французский защитник может остаться в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Французский центральный защитник Ибраима Конате прокомментировал ситуацию со своим контрактом с английским «Ливерпулем»:

«Думаю, все хотят, чтобы это продолжалось как можно дольше, но мы движемся в правильном направлении. Безусловно, есть большая вероятность, что я останусь здесь в следующем сезоне. Это то, чего я всегда хотел. Я жду, чтобы уладить контракт, но когда все будет решено, вам придется спросить Ричарда Хьюза, что я говорил ему в сентябре и ноябре, и он скажет то, что заставит всех замолчать.

Это был тяжелый год, потому что произошло много вещей, и думаю, если бы все точно знали, что со мной произошло, они могли бы понять многие моменты и какие жертвы я принес ради этого клуба. Я считаю, что это замечательно, и однажды я найду время, чтобы об этом подумать. Сейчас я сосредоточен на завершении сезона и на том, чтобы мы квалифицировались в Лигу чемпионов в следующем сезоне, а потом мы найдем время поговорить об этом сезоне, потому что он станет важной частью моей истории.

Я принимаю это близко к сердцу, как свою семью. Это невероятный клуб и невероятная семья. Именно поэтому мы должны отдавать все на поле – ради них, ради болельщиков, ради всех в городе. Этот клуб значит для меня очень много».

В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: The Athletic
