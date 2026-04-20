Рейтинг WTA. Костюк поднялась на пять мест, Подрез дебютировала в топ-150

20 апреля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи турниров WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане.

В финале соревнований в Руане сыграли две представительницы Украины: Марта Костюк и Вероника Подрез. Костюк одержала победу в двух сетах. Благодаря выигранному трофею Марта поднялась на пять мест и сейчас находится на 23-й позици.

Подрез, для которой это был первый турнир WTA, прибавила аж 62 места и дебютировала в топ-150, расположившись на 147-й строчке.

Лучшей теннисисткой Украны остается Элина Свитолина – седьмое место. Даяна Ястремская (49-я), Юлия Стародубцева (53-я), Александра Олейникова (70-я) остались на своих позициях.

Дарья Снигур вернулась в топ-100 (98-я), Катарина Завацкая прибавила 14 мест (237-я), а Ангелина Калинина (110-я) и Анастасия Соболева (303-я) слегка потеряли позиции.

Украинки в рейтинге WTA

Победительницей пятисотника в Штутгарте стала Елена Рыбакина. Казахстанка сохранила вторую строчку в рейтинге, сократив отставания от лидера Арины Соболенко до 2396 очков.

В топ-5 также входят Коко Гауфф, Ига Свентек и Джессика Пегула.

Из изменений в первой десятке: Мирра Андреева поднялась на восьмое место, сместив на девятую позицию Жасмин Паолини.

Свитолина с 3910 баллами располагатеся на седьмом месте. До шестой Аманды разрыв в 2085 очков, а от восьмой Андреевой отрыв в 164 балла.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA из украинок в топ-100 входят Людмила и Надежда Киченок.

Людмила располагается на 26-м месте, а Надежда – на 68-м.

Украинки в парном рейтинге WTA