  4. Рейтинг WTA. Костюк поднялась на пять мест, Подрез дебютировала в топ-150
20 апреля 2026, 15:10
565
0

Рейтинг WTA. Костюк поднялась на пять мест, Подрез дебютировала в топ-150

Элина Свитолина остается седьмой ракеткой, Дарья Снигур вернулась в первую сотню

20 апреля 2026, 15:10 |
565
0
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на пять мест, Подрез дебютировала в топ-150
WTA. Вероніка Подрез и Марта Костюк

20 апреля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи турниров WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане.

В финале соревнований в Руане сыграли две представительницы Украины: Марта Костюк и Вероника Подрез. Костюк одержала победу в двух сетах. Благодаря выигранному трофею Марта поднялась на пять мест и сейчас находится на 23-й позици.

Подрез, для которой это был первый турнир WTA, прибавила аж 62 места и дебютировала в топ-150, расположившись на 147-й строчке.

Лучшей теннисисткой Украны остается Элина Свитолина – седьмое место. Даяна Ястремская (49-я), Юлия Стародубцева (53-я), Александра Олейникова (70-я) остались на своих позициях.

Дарья Снигур вернулась в топ-100 (98-я), Катарина Завацкая прибавила 14 мест (237-я), а Ангелина Калинина (110-я) и Анастасия Соболева (303-я) слегка потеряли позиции.

Украинки в рейтинге WTA

Победительницей пятисотника в Штутгарте стала Елена Рыбакина. Казахстанка сохранила вторую строчку в рейтинге, сократив отставания от лидера Арины Соболенко до 2396 очков.

В топ-5 также входят Коко Гауфф, Ига Свентек и Джессика Пегула.

Из изменений в первой десятке: Мирра Андреева поднялась на восьмое место, сместив на девятую позицию Жасмин Паолини.

Свитолина с 3910 баллами располагатеся на седьмом месте. До шестой Аманды разрыв в 2085 очков, а от восьмой Андреевой отрыв в 164 балла.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA из украинок в топ-100 входят Людмила и Надежда Киченок.

Людмила располагается на 26-м месте, а Надежда – на 68-м.

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
ВИДЕО. Победная речь Костюк после выигранного трофея в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 20 апреля 2026, 00:15 2
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс

Ричард Торрес похвалил Александра Усика

Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20 апреля 2026, 08:29 3
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям

Иван Яремчук не сможет посещать Чехию в течение 2 лет

Марта Костюк – Вероника Подрез. Исторический финал в Руане. Видеообзор
Теннис | 19.04.2026, 19:20
Марта Костюк – Вероника Подрез. Исторический финал в Руане. Видеообзор
Марта Костюк – Вероника Подрез. Исторический финал в Руане. Видеообзор
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Футбол | 20.04.2026, 08:22
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 2
Футбол
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
20.04.2026, 00:04 22
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 13
Теннис
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 3
Футбол
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
