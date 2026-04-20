  Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20 апреля 2026, 14:49
«Орлы» с Анатолием Трубиным сумели вырвать победу в противостоянии со «Спортингом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

С 17 по 19 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Португалии, по итогам которого «Бенфике» удалось обогнать «Спортинг» и подняться на вторую позицию.

В противостоянии двух лиссабонских команд сильнее оказались подопечные Жозе Моуриньо, которые вырвали победу в компенсированное время благодаря удару Рафы Силвы.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе с, провел на поле весь матч и сделал пять сейвов. Полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных.

«Спортинг» имеет шанс опередить «Бенфику», так как отстает на один балл, но имеет игру в запасе – поединок 26-го тура против «Тонделы» был перенесен на 29 апреля.

«Порту» хладнокровно разобрался с «Тонделой» на домашней арене (2:1), несмотря на нереализованный пенальти в первом тайме. Подопечные Франческо Фариоли продолжают лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат Португалии, 30-й тур. 17-20 апреля

Риу Аве – AVS – 2:2
Голы: Польманн, 18, Нтои, 79 – Томане, 32, Педро Лима, 68

Насьональ – Алверка – 1:0
Гол: Хесус Рамирес, 67

Каза Пия – Санта-Клара – 0:0

Жил Висенте – Витория Гимараеш – 0:1
Гол: Густаво, 66

Арока – Эштрела Амадора – 1:0
Гол: Тьяго Эсгайо, 46

Спортинг – Бенфика – 1:2
Голы: Морита, 72 – Шельдеруп, 27, Рафа Силва, 90+3

Брага – Фамаликау – 2:2
Голы: Наварро, 2, Орта, 90+9 (пен) –Жил Диаш, 40, Рафа, 65

Порту – Тондела – 2:0
Голы: Вейга, 48, Фрохольдт, 65

Морейренсе – Эшторил (будет сыгран 20 апреля)

Турнирная таблица чемпионата Португалии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 30 25 4 1 61 - 14 26.04.26 20:00 Эштрела Амадора - Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе 79
2 Бенфика 30 21 9 0 63 - 19 25.04.26 20:00 Бенфика - Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика 72
3 Спортинг Лиссабон 29 22 5 2 74 - 19 26.04.26 22:30 АВС - Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон 71
4 Брага 29 15 8 6 57 - 29 23.04.26 21:00 Каза Пия - Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага22.03.26 Брага 1:2 Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон 53
5 Фамаликау 30 13 9 8 38 - 27 26.04.26 17:30 Эшторил - Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау 48
6 Жил Висенте 30 12 10 8 44 - 31 27.04.26 22:15 Жил Висенте - Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка 46
7 Витория Гимараеш 30 11 6 13 36 - 43 25.04.26 22:30 Витория Гимараеш - Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау 39
8 Эшторил 29 10 7 12 51 - 50 20.04.26 22:15 Морейренсе - Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия 37
9 Морейренсе 29 10 6 13 32 - 41 20.04.26 22:15 Морейренсе - Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал 36
10 Арока 30 10 5 15 38 - 58 24.04.26 22:15 Алверка - Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика 35
11 Алверка 30 9 8 13 32 - 48 24.04.26 22:15 Алверка - Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка 35
12 Риу Аве 30 8 10 12 33 - 50 25.04.26 22:30 Витория Гимараеш - Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора 34
13 Санта Клара 30 7 8 15 26 - 37 26.04.26 20:00 Санта Клара - Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара 29
14 Насьонал 30 7 7 16 32 - 41 25.04.26 17:30 Тондела - Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил 28
15 Эштрела Амадора 30 6 10 14 33 - 49 26.04.26 20:00 Эштрела Амадора - Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора 28
16 Каза Пия 29 5 11 13 28 - 52 23.04.26 21:00 Каза Пия - Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия 26
17 Тондела 29 4 9 16 21 - 48 25.04.26 17:30 Тондела - Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве 21
18 АВС 30 1 10 19 21 - 64 26.04.26 22:30 АВС - Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара 13
События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Jesus Ramirez (Насьонал), асcист Jose Gomes.
чемпионат Португалии по футболу Риу Аве AVS Насьонал Фуншал Алверка Каза Пия Санта-Клара Жил Висенте Витория Гимараеш Арока Эштрела Амадора Спортинг Лиссабон Бенфика Спортинг - Бенфика Хидемаса Морита Андреас Шельдеруп Рафа Силва Анатолий Трубин Георгий Судаков Жозе Моуриньо Брага Фамаликау Рикарду Орта Порту Тондела Габриэль Вейга Виктор Фрохольдт Франческо Фариоли Морейренсе Эшторил видео голов и обзор
