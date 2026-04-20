Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
«Орлы» с Анатолием Трубиным сумели вырвать победу в противостоянии со «Спортингом»
С 17 по 19 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Португалии, по итогам которого «Бенфике» удалось обогнать «Спортинг» и подняться на вторую позицию.
В противостоянии двух лиссабонских команд сильнее оказались подопечные Жозе Моуриньо, которые вырвали победу в компенсированное время благодаря удару Рафы Силвы.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе с, провел на поле весь матч и сделал пять сейвов. Полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных.
«Спортинг» имеет шанс опередить «Бенфику», так как отстает на один балл, но имеет игру в запасе – поединок 26-го тура против «Тонделы» был перенесен на 29 апреля.
«Порту» хладнокровно разобрался с «Тонделой» на домашней арене (2:1), несмотря на нереализованный пенальти в первом тайме. Подопечные Франческо Фариоли продолжают лидировать в турнирной таблице.
Чемпионат Португалии, 30-й тур. 17-20 апреля
Риу Аве – AVS – 2:2
Голы: Польманн, 18, Нтои, 79 – Томане, 32, Педро Лима, 68
Насьональ – Алверка – 1:0
Гол: Хесус Рамирес, 67
Каза Пия – Санта-Клара – 0:0
Жил Висенте – Витория Гимараеш – 0:1
Гол: Густаво, 66
Арока – Эштрела Амадора – 1:0
Гол: Тьяго Эсгайо, 46
Спортинг – Бенфика – 1:2
Голы: Морита, 72 – Шельдеруп, 27, Рафа Силва, 90+3
Брага – Фамаликау – 2:2
Голы: Наварро, 2, Орта, 90+9 (пен) –Жил Диаш, 40, Рафа, 65
Порту – Тондела – 2:0
Голы: Вейга, 48, Фрохольдт, 65
Морейренсе – Эшторил (будет сыгран 20 апреля)
Турнирная таблица чемпионата Португалии:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|30
|25
|4
|1
|61 - 14
|26.04.26 20:00 Эштрела Амадора - Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе
|79
|2
|Бенфика
|30
|21
|9
|0
|63 - 19
|25.04.26 20:00 Бенфика - Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика
|72
|3
|Спортинг Лиссабон
|29
|22
|5
|2
|74 - 19
|26.04.26 22:30 АВС - Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон
|71
|4
|Брага
|29
|15
|8
|6
|57 - 29
|23.04.26 21:00 Каза Пия - Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага22.03.26 Брага 1:2 Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон
|53
|5
|Фамаликау
|30
|13
|9
|8
|38 - 27
|26.04.26 17:30 Эшторил - Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау
|48
|6
|Жил Висенте
|30
|12
|10
|8
|44 - 31
|27.04.26 22:15 Жил Висенте - Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка
|46
|7
|Витория Гимараеш
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|25.04.26 22:30 Витория Гимараеш - Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау
|39
|8
|Эшторил
|29
|10
|7
|12
|51 - 50
|20.04.26 22:15 Морейренсе - Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия
|37
|9
|Морейренсе
|29
|10
|6
|13
|32 - 41
|20.04.26 22:15 Морейренсе - Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал
|36
|10
|Арока
|30
|10
|5
|15
|38 - 58
|24.04.26 22:15 Алверка - Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика
|35
|11
|Алверка
|30
|9
|8
|13
|32 - 48
|24.04.26 22:15 Алверка - Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка
|35
|12
|Риу Аве
|30
|8
|10
|12
|33 - 50
|25.04.26 22:30 Витория Гимараеш - Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора
|34
|13
|Санта Клара
|30
|7
|8
|15
|26 - 37
|26.04.26 20:00 Санта Клара - Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара
|29
|14
|Насьонал
|30
|7
|7
|16
|32 - 41
|25.04.26 17:30 Тондела - Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил
|28
|15
|Эштрела Амадора
|30
|6
|10
|14
|33 - 49
|26.04.26 20:00 Эштрела Амадора - Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора
|28
|16
|Каза Пия
|29
|5
|11
|13
|28 - 52
|23.04.26 21:00 Каза Пия - Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия
|26
|17
|Тондела
|29
|4
|9
|16
|21 - 48
|25.04.26 17:30 Тондела - Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве
|21
|18
|АВС
|30
|1
|10
|19
|21 - 64
|26.04.26 22:30 АВС - Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара
|13
