Лацио заключил крупное партнерство с платформой прогнозов

ФК «Лацио» объявил о многолетнем партнерстве с Polymarket, которая станет новым главным спонсором клуба, а также официальным партнером по аналитике болельщиков и цифровым данным.

В рамках соглашения «Лацио» станет первым клубом итальянской Серии А, представляющим бренд Polymarket. Контракт вступает в силу немедленно и рассчитан до конца сезона 2027/28 с опцией продления на еще один сезон. Общая стоимость сделки превышает $22 млн с учетом бонусов.

Президент клуба Клаудио Лотито заявил, что партнерство поддержит международный рост «Лацио» и подчеркнет стремление клуба к инновациям и современному развитию.

НБА изучает сотрудничество с рынками прогнозов