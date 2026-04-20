  Первая лига. Буковина – в УПЛ, Дахновский – лучший голеадор
Украина. Первая лига
20 апреля 2026, 13:48 | Обновлено 20 апреля 2026, 13:49
Первая лига. Буковина – в УПЛ, Дахновский – лучший голеадор

17-19 апреля состоялись поединки 24 тура Первой лиги

ФК Буковина

Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких эпизодов в этих матчах.

Победа тура

«Буковина» на выезде со счетом 2:1 обыграла «Металлист». После этой виктории с 66 очками в активе команда из Черновцов еще увереннее закрепилась на первом месте Первой лиги. Как итог, «Буковина» за шесть туров до финиша сезона гарантировала себе повышение в классе, а именно выход в Премьер-лигу.

Интересно то, что клуб из Черновцов впервые с сезона 1993/1994 станет участником элитного дивизиона. Таким образом, впервые с середины 90-х «Буковина» сыграет в элите!

Дубль тура

Отдельно стоит выделить тот факт, что в победном поединке «Буковины» над «Металлистом» дубль в свой актив записал Виталий Дахновский, который оба мяча забил в первом тайме.

Как итог, Дахновский с 13 забитыми мячами в активе вышел на первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги!

Катеначчо тура

Как и в прошлом туре, в поединках Первой лиги были зафиксированы победы со счетом 1:0 – результатом, который соответствует знаменитой тактике катеначчо!

«Прикарпатье» на выезде со счетом 1:0 победил «Ворсклу», а «Черноморец» в Одессе переиграл ФК «Пробий» также 1:0.

Может, по стилю команды из Ивано-Франковска и Одессы не играли в катеначчо, но результат соответствует этой знаменитой тактике.

«Засуха» тура

Две ничьи 0:0 были в 24 туре Первой лиги. Такие результаты были зафиксированы в поединках «Подолье» – «Чернигов» и «Нива» – «Левый Берег».

Хет-трик и разгром тура

«Агробизнес» на выезде со счетом 6:1 победил «Металлург». Запорожская команда уже на второй минуте встречи вышла вперед после красивого гола от Иродовского. Но еще до перерыва гости сумели четыре раза забить в ворота «Металлурга». В первой половине встречи Назарий Ныч оформил хет-трик! Еще один мяч забил Кузьмин. Во втором тайме Толочко и Ризнык увеличили преимущество команды из Хмельницкой области.

Гол тура

ЮКСА встречалась с «Викторией». Команда из Киевской области выиграла первый тайм благодаря голу от Никиты Сытникова. Когда казалось, что ЮКСА выиграет, на 90-й минуте взяли слово футболисты «Виктории». Мяч после вбрасывания его из аута полетел в штрафную площадь. Там сначала один игрок «Виктории» отдал пас головой, а затем второй сделал то же самое, отдав также передачу головой на Александра Васильева. И защитник сумской команды также головой отправил мяч в ворота ФК ЮКСА. Как итог, этот очень красивый забитый мяч принес ничью 1:1 «Виктории».

Автогол тура

«Феникс-Мариуполь» встречался с «Ингульцом». Команда из Петрово вела в счете. Но на 88-й минуте подошел исполнять угловой лидер мариупольской команды Андрей Богданов, который на поле вышел на замену во второй половине встречи. В итоге Богданов сделал навес в штрафную, а мяч после автогола Евгения Яновича влетел в ворота гостей. Как итог, этот забитый мяч позволил «Феникс-Мариуполю» сыграть в этой встрече вничью 1:1.

Лидеры тура

«Буковина» с 66 баллами уверенно лидирует в Первой лиге. Также в тройке лучших команд идут «Черноморец», у которого 54 очка и «Левый Берег», который набрал в свой актив 47 баллов.

Чего ждать?

В следующем туре «Буковина» на своем поле сыграет с «Нивой», «Черноморец» на выезде встретится с «Викторией», а «Левый Берег» в Киеве ждет противостояние с «Подольем». Другие поединки также должны получиться интересными!

Первая лига. 24-й тур

«Металлист» – «Буковина» – 1:2
Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28 (с пенальти).

«Металлург» – «Агробизнес» – 1:6
Голы: Иродовский, 2 – Ныч, 10, 30, 42, Кузьмин, 27, Толочко, 55, Ризнык, 70.

«Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» – 1:1
Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67.

«Нива» – «Левый Берег» – 0:0

Удаление: Паламарчук, 41 («Нива»).

«Подолье» – «Чернигов» – 0:0

«Ворскла» – «Прикарпатье» – 0:1
Гол: Цюцюра, 56 (с пенальти).

«Черноморец» – «Пробий» – 1:0
Гол: Герич, 88.

ЮКСА – «Виктория» – 1:1
Голы: Сытников, 33 – Васильев, 90.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 24 21 3 0 55 - 18 26.04.26 15:00 Буковина - Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье 66
2 Черноморец 24 16 6 2 35 - 13 26.04.26 15:00 Виктория - Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец 54
3 Левый берег 24 14 5 5 38 - 19 24.04.26 16:00 Левый берег - Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег 47
4 Агробизнес 24 13 4 7 32 - 22 26.04.26 15:00 Агробизнес - Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес 43
5 Ингулец 24 10 8 6 33 - 24 26.04.26 15:00 Агробизнес - Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец 38
6 Прикарпатье 24 8 8 8 28 - 26 25.04.26 15:00 Прикарпатье - ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье 32
7 ЮКСА 24 8 6 10 24 - 27 25.04.26 15:00 Прикарпатье - ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп 30
8 Виктория 24 8 5 11 28 - 32 26.04.26 15:00 Виктория - Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь28.03.26 Металлист 2:1 Виктория 29
9 Нива Тернополь 24 6 9 9 19 - 25 26.04.26 15:00 Буковина - Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой 27
10 Металлист 23 7 5 11 22 - 29 25.04.26 15:00 Металлист - Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист28.03.26 Металлист 2:1 Виктория 26
11 Чернигов 23 7 5 11 23 - 27 26.04.26 15:00 Чернигов - Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег 26
12 Пробой 24 7 5 12 23 - 30 25.04.26 15:00 Пробой - Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой03.04.26 Пробой 3:0 Подолье29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой 26
13 Феникс-Мариуполь 24 6 6 12 21 - 31 25.04.26 15:00 Металлист - Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец 24
14 Ворскла 24 6 6 12 18 - 25 26.04.26 15:00 Чернигов - Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец 24
15 Подолье 24 4 7 13 18 - 36 24.04.26 16:00 Левый берег - Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Пробой 3:0 Подолье28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес 19
16 Металлург Зп 24 3 6 15 14 - 47 25.04.26 15:00 Пробой - Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп 15
