Первая лига. Буковина – в УПЛ, Дахновский – лучший голеадор
17-19 апреля состоялись поединки 24 тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких эпизодов в этих матчах.
Победа тура
«Буковина» на выезде со счетом 2:1 обыграла «Металлист». После этой виктории с 66 очками в активе команда из Черновцов еще увереннее закрепилась на первом месте Первой лиги. Как итог, «Буковина» за шесть туров до финиша сезона гарантировала себе повышение в классе, а именно выход в Премьер-лигу.
Интересно то, что клуб из Черновцов впервые с сезона 1993/1994 станет участником элитного дивизиона. Таким образом, впервые с середины 90-х «Буковина» сыграет в элите!
Дубль тура
Отдельно стоит выделить тот факт, что в победном поединке «Буковины» над «Металлистом» дубль в свой актив записал Виталий Дахновский, который оба мяча забил в первом тайме.
Как итог, Дахновский с 13 забитыми мячами в активе вышел на первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги!
Катеначчо тура
Как и в прошлом туре, в поединках Первой лиги были зафиксированы победы со счетом 1:0 – результатом, который соответствует знаменитой тактике катеначчо!
«Прикарпатье» на выезде со счетом 1:0 победил «Ворсклу», а «Черноморец» в Одессе переиграл ФК «Пробий» также 1:0.
Может, по стилю команды из Ивано-Франковска и Одессы не играли в катеначчо, но результат соответствует этой знаменитой тактике.
«Засуха» тура
Две ничьи 0:0 были в 24 туре Первой лиги. Такие результаты были зафиксированы в поединках «Подолье» – «Чернигов» и «Нива» – «Левый Берег».
Хет-трик и разгром тура
«Агробизнес» на выезде со счетом 6:1 победил «Металлург». Запорожская команда уже на второй минуте встречи вышла вперед после красивого гола от Иродовского. Но еще до перерыва гости сумели четыре раза забить в ворота «Металлурга». В первой половине встречи Назарий Ныч оформил хет-трик! Еще один мяч забил Кузьмин. Во втором тайме Толочко и Ризнык увеличили преимущество команды из Хмельницкой области.
Гол тура
ЮКСА встречалась с «Викторией». Команда из Киевской области выиграла первый тайм благодаря голу от Никиты Сытникова. Когда казалось, что ЮКСА выиграет, на 90-й минуте взяли слово футболисты «Виктории». Мяч после вбрасывания его из аута полетел в штрафную площадь. Там сначала один игрок «Виктории» отдал пас головой, а затем второй сделал то же самое, отдав также передачу головой на Александра Васильева. И защитник сумской команды также головой отправил мяч в ворота ФК ЮКСА. Как итог, этот очень красивый забитый мяч принес ничью 1:1 «Виктории».
Автогол тура
«Феникс-Мариуполь» встречался с «Ингульцом». Команда из Петрово вела в счете. Но на 88-й минуте подошел исполнять угловой лидер мариупольской команды Андрей Богданов, который на поле вышел на замену во второй половине встречи. В итоге Богданов сделал навес в штрафную, а мяч после автогола Евгения Яновича влетел в ворота гостей. Как итог, этот забитый мяч позволил «Феникс-Мариуполю» сыграть в этой встрече вничью 1:1.
Лидеры тура
«Буковина» с 66 баллами уверенно лидирует в Первой лиге. Также в тройке лучших команд идут «Черноморец», у которого 54 очка и «Левый Берег», который набрал в свой актив 47 баллов.
Чего ждать?
В следующем туре «Буковина» на своем поле сыграет с «Нивой», «Черноморец» на выезде встретится с «Викторией», а «Левый Берег» в Киеве ждет противостояние с «Подольем». Другие поединки также должны получиться интересными!
Первая лига. 24-й тур
«Металлист» – «Буковина» – 1:2
Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28 (с пенальти).
«Металлург» – «Агробизнес» – 1:6
Голы: Иродовский, 2 – Ныч, 10, 30, 42, Кузьмин, 27, Толочко, 55, Ризнык, 70.
«Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» – 1:1
Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67.
«Нива» – «Левый Берег» – 0:0
Удаление: Паламарчук, 41 («Нива»).
«Подолье» – «Чернигов» – 0:0
«Ворскла» – «Прикарпатье» – 0:1
Гол: Цюцюра, 56 (с пенальти).
«Черноморец» – «Пробий» – 1:0
Гол: Герич, 88.
ЮКСА – «Виктория» – 1:1
Голы: Сытников, 33 – Васильев, 90.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|24
|21
|3
|0
|55 - 18
|26.04.26 15:00 Буковина - Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье
|66
|2
|Черноморец
|24
|16
|6
|2
|35 - 13
|26.04.26 15:00 Виктория - Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец
|54
|3
|Левый берег
|24
|14
|5
|5
|38 - 19
|24.04.26 16:00 Левый берег - Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег
|47
|4
|Агробизнес
|24
|13
|4
|7
|32 - 22
|26.04.26 15:00 Агробизнес - Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес
|43
|5
|Ингулец
|24
|10
|8
|6
|33 - 24
|26.04.26 15:00 Агробизнес - Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец
|38
|6
|Прикарпатье
|24
|8
|8
|8
|28 - 26
|25.04.26 15:00 Прикарпатье - ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист29.03.26 Буковина 3:1 Прикарпатье
|32
|7
|ЮКСА
|24
|8
|6
|10
|24 - 27
|25.04.26 15:00 Прикарпатье - ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп
|30
|8
|Виктория
|24
|8
|5
|11
|28 - 32
|26.04.26 15:00 Виктория - Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь28.03.26 Металлист 2:1 Виктория
|29
|9
|Нива Тернополь
|24
|6
|9
|9
|19 - 25
|26.04.26 15:00 Буковина - Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой
|27
|10
|Металлист
|23
|7
|5
|11
|22 - 29
|25.04.26 15:00 Металлист - Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист28.03.26 Металлист 2:1 Виктория
|26
|11
|Чернигов
|23
|7
|5
|11
|23 - 27
|26.04.26 15:00 Чернигов - Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина29.03.26 Чернигов 4:0 Левый берег
|26
|12
|Пробой
|24
|7
|5
|12
|23 - 30
|25.04.26 15:00 Пробой - Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой03.04.26 Пробой 3:0 Подолье29.03.26 Нива Тернополь 0:0 Пробой
|26
|13
|Феникс-Мариуполь
|24
|6
|6
|12
|21 - 31
|25.04.26 15:00 Металлист - Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь28.03.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Черноморец
|24
|14
|Ворскла
|24
|6
|6
|12
|18 - 25
|26.04.26 15:00 Чернигов - Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла29.03.26 Ворскла 2:0 Ингулец
|24
|15
|Подолье
|24
|4
|7
|13
|18 - 36
|24.04.26 16:00 Левый берег - Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Пробой 3:0 Подолье28.03.26 Подолье 0:1 Агробизнес
|19
|16
|Металлург Зп
|24
|3
|6
|15
|14 - 47
|25.04.26 15:00 Пробой - Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец28.03.26 ЮКСА 1:3 Металлург Зп
|15
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
