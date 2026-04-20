Первая лига. Буковина – в УПЛ, Дахновский – лучший голеадор

Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких эпизодов в этих матчах.

Победа тура

«Буковина» на выезде со счетом 2:1 обыграла «Металлист». После этой виктории с 66 очками в активе команда из Черновцов еще увереннее закрепилась на первом месте Первой лиги. Как итог, «Буковина» за шесть туров до финиша сезона гарантировала себе повышение в классе, а именно выход в Премьер-лигу.

Интересно то, что клуб из Черновцов впервые с сезона 1993/1994 станет участником элитного дивизиона. Таким образом, впервые с середины 90-х «Буковина» сыграет в элите!

Дубль тура

Отдельно стоит выделить тот факт, что в победном поединке «Буковины» над «Металлистом» дубль в свой актив записал Виталий Дахновский, который оба мяча забил в первом тайме.

Как итог, Дахновский с 13 забитыми мячами в активе вышел на первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги!

Катеначчо тура

Как и в прошлом туре, в поединках Первой лиги были зафиксированы победы со счетом 1:0 – результатом, который соответствует знаменитой тактике катеначчо!

«Прикарпатье» на выезде со счетом 1:0 победил «Ворсклу», а «Черноморец» в Одессе переиграл ФК «Пробий» также 1:0.

Может, по стилю команды из Ивано-Франковска и Одессы не играли в катеначчо, но результат соответствует этой знаменитой тактике.

«Засуха» тура

Две ничьи 0:0 были в 24 туре Первой лиги. Такие результаты были зафиксированы в поединках «Подолье» – «Чернигов» и «Нива» – «Левый Берег».

Хет-трик и разгром тура

«Агробизнес» на выезде со счетом 6:1 победил «Металлург». Запорожская команда уже на второй минуте встречи вышла вперед после красивого гола от Иродовского. Но еще до перерыва гости сумели четыре раза забить в ворота «Металлурга». В первой половине встречи Назарий Ныч оформил хет-трик! Еще один мяч забил Кузьмин. Во втором тайме Толочко и Ризнык увеличили преимущество команды из Хмельницкой области.

Гол тура

ЮКСА встречалась с «Викторией». Команда из Киевской области выиграла первый тайм благодаря голу от Никиты Сытникова. Когда казалось, что ЮКСА выиграет, на 90-й минуте взяли слово футболисты «Виктории». Мяч после вбрасывания его из аута полетел в штрафную площадь. Там сначала один игрок «Виктории» отдал пас головой, а затем второй сделал то же самое, отдав также передачу головой на Александра Васильева. И защитник сумской команды также головой отправил мяч в ворота ФК ЮКСА. Как итог, этот очень красивый забитый мяч принес ничью 1:1 «Виктории».

Автогол тура

«Феникс-Мариуполь» встречался с «Ингульцом». Команда из Петрово вела в счете. Но на 88-й минуте подошел исполнять угловой лидер мариупольской команды Андрей Богданов, который на поле вышел на замену во второй половине встречи. В итоге Богданов сделал навес в штрафную, а мяч после автогола Евгения Яновича влетел в ворота гостей. Как итог, этот забитый мяч позволил «Феникс-Мариуполю» сыграть в этой встрече вничью 1:1.

Лидеры тура

«Буковина» с 66 баллами уверенно лидирует в Первой лиге. Также в тройке лучших команд идут «Черноморец», у которого 54 очка и «Левый Берег», который набрал в свой актив 47 баллов.

Чего ждать?

В следующем туре «Буковина» на своем поле сыграет с «Нивой», «Черноморец» на выезде встретится с «Викторией», а «Левый Берег» в Киеве ждет противостояние с «Подольем». Другие поединки также должны получиться интересными!

Первая лига. 24-й тур

«Металлист» – «Буковина» – 1:2

Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28 (с пенальти).

«Металлург» – «Агробизнес» – 1:6

Голы: Иродовский, 2 – Ныч, 10, 30, 42, Кузьмин, 27, Толочко, 55, Ризнык, 70.

«Феникс-Мариуполь» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Янович, 88 (автогол) – Могильный, 67.

«Нива» – «Левый Берег» – 0:0

Удаление: Паламарчук, 41 («Нива»).

«Подолье» – «Чернигов» – 0:0

«Ворскла» – «Прикарпатье» – 0:1

Гол: Цюцюра, 56 (с пенальти).

«Черноморец» – «Пробий» – 1:0

Гол: Герич, 88.

ЮКСА – «Виктория» – 1:1

Голы: Сытников, 33 – Васильев, 90.