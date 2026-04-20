Воспитанник Динамо, который не играл с 2025, может вернуться в Премьер-лигу
Опорный полузащитник Богдан Билошевский получил приглашение от тренерского штаба «Полтавы»
Дебютант Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – продолжает поиски усиления, несмотря на катастрофическое положение в турнирной таблице, где подопечные Павла Матвиченко занимают последнее место.
Накануне на тренировке команды был замечен воспитанник киевского «Динамо» Богдан Билошевский, который последний раз выходил на поле еще 2 августа 2025 года.
Тренерский штаб «Полтавы» пригласил 26-летнего футболиста проявить себя во время тренировочного процесса – украинец сможет остаться в элитном дивизионе, если сумеет впечатлить наставника.
Билошевский провел внушительную часть своей карьеры в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за черниговскую «Десну» и «Александрию».
Последним клубом опорного полузащитника был одесский «Черноморец», в составе которого он провел всего один матч в нынешнем сезоне. С февраля находится в статусе свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Яремчук не сможет посещать Чехию в течение 2 лет
Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику