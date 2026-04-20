Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо, который не играл с 2025, может вернуться в Премьер-лигу
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 14:22 |
Воспитанник Динамо, который не играл с 2025, может вернуться в Премьер-лигу

Опорный полузащитник Богдан Билошевский получил приглашение от тренерского штаба «Полтавы»

ФК Динамо Киев. Богдан Билошевский

Дебютант Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – продолжает поиски усиления, несмотря на катастрофическое положение в турнирной таблице, где подопечные Павла Матвиченко занимают последнее место.

Накануне на тренировке команды был замечен воспитанник киевского «Динамо» Богдан Билошевский, который последний раз выходил на поле еще 2 августа 2025 года.

Тренерский штаб «Полтавы» пригласил 26-летнего футболиста проявить себя во время тренировочного процесса – украинец сможет остаться в элитном дивизионе, если сумеет впечатлить наставника.

Билошевский провел внушительную часть своей карьеры в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за черниговскую «Десну» и «Александрию».

Последним клубом опорного полузащитника был одесский «Черноморец», в составе которого он провел всего один матч в нынешнем сезоне. С февраля находится в статусе свободного агента.

Полтава Черноморец Одесса Динамо Киев Богдан Билошевский трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем