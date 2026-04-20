Воспитанник Динамо, который не играл с 2025, может вернуться в Премьер-лигу

Дебютант Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – продолжает поиски усиления, несмотря на катастрофическое положение в турнирной таблице, где подопечные Павла Матвиченко занимают последнее место.

Накануне на тренировке команды был замечен воспитанник киевского «Динамо» Богдан Билошевский, который последний раз выходил на поле еще 2 августа 2025 года.

Тренерский штаб «Полтавы» пригласил 26-летнего футболиста проявить себя во время тренировочного процесса – украинец сможет остаться в элитном дивизионе, если сумеет впечатлить наставника.

Билошевский провел внушительную часть своей карьеры в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за черниговскую «Десну» и «Александрию».

Последним клубом опорного полузащитника был одесский «Черноморец», в составе которого он провел всего один матч в нынешнем сезоне. С февраля находится в статусе свободного агента.