ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером

Клуб Первой лиги Черноморец объявил об уходе из команды двух игроков – хавбека Богдана Билошевского и вингера Жоао Нето. Оба стали свободными агентами.

Нето выступал за одесскую команду с августа 2024 года. За основной и резервный состав провел 21 матч.

Билошевский играл за Черноморец с июля 2024 года. За первую команду отыграл 21 матч.

В Черноморец зимой вернулся опытный наставник Роман Григорчук, а команда ставит задачу вернуться в УПЛ.