Украина. Первая лига26 февраля 2026, 16:37 | Обновлено 26 февраля 2026, 16:41
185
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
Билошевский и Нето покинули команду
26 февраля 2026, 16:37 | Обновлено 26 февраля 2026, 16:41
185
0
Клуб Первой лиги Черноморец объявил об уходе из команды двух игроков – хавбека Богдана Билошевского и вингера Жоао Нето. Оба стали свободными агентами.
Нето выступал за одесскую команду с августа 2024 года. За основной и резервный состав провел 21 матч.
Билошевский играл за Черноморец с июля 2024 года. За первую команду отыграл 21 матч.
В Черноморец зимой вернулся опытный наставник Роман Григорчук, а команда ставит задачу вернуться в УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 февраля 2026, 06:23 23
В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай
Футбол | 26 февраля 2026, 16:05 0
Клуб отпустит игрока, но не сейчас
Футбол | 26.02.2026, 00:01
Футбол | 25.02.2026, 21:49
Футбол | 26.02.2026, 10:22
Комментарии 0
Популярные новости
24.02.2026, 16:41 5
25.02.2026, 12:25 1
24.02.2026, 23:52 30
24.02.2026, 22:02 9
25.02.2026, 07:44 19
26.02.2026, 09:23 9
25.02.2026, 07:49
25.02.2026, 09:59 20