Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
Украина. Первая лига
26 февраля 2026, 16:37 | Обновлено 26 февраля 2026, 16:41
185
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером

Билошевский и Нето покинули команду

26 февраля 2026, 16:37 | Обновлено 26 февраля 2026, 16:41
185
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
ФК Черноморец

Клуб Первой лиги Черноморец объявил об уходе из команды двух игроков – хавбека Богдана Билошевского и вингера Жоао Нето. Оба стали свободными агентами.

Нето выступал за одесскую команду с августа 2024 года. За основной и резервный состав провел 21 матч.

Билошевский играл за Черноморец с июля 2024 года. За первую команду отыграл 21 матч.

В Черноморец зимой вернулся опытный наставник Роман Григорчук, а команда ставит задачу вернуться в УПЛ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с двумя украинцами
Известный украинский клуб столкнулся с финансовыми и кадровыми проблемами
Александрия сделала предложение по легионеру киевского клуба
Богдан Билошевский Жоао Нето Черноморец Одесса Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26 февраля 2026, 06:23 23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала

В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай

Гризманн попросил отпустить в МЛС. Атлетико принял решение
Футбол | 26 февраля 2026, 16:05 0
Гризманн попросил отпустить в МЛС. Атлетико принял решение
Гризманн попросил отпустить в МЛС. Атлетико принял решение

Клуб отпустит игрока, но не сейчас

Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Футбол | 26.02.2026, 00:01
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 25.02.2026, 21:49
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Футбол | 26.02.2026, 10:22
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 9
Теннис
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
26.02.2026, 09:23 9
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем