Альваро АРБЕЛОА: «Ему больно, но для Реала – это очень важный игрок»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопросы журналистов накануне матча чемпионата Испании против «Алавеса», который состоится 21 апреля.

О матча с Алавесом: «У нас те же потребности, что и у соперника. Мы полны решимости показать свою целеустремленность, сыграть качественный матч и набрать три балла».

О своем будущем во главе Реала: «Это не мне решать. Я совсем не беспокоюсь о своем будущем. Меня беспокоят семь матчей, которые остались в чемпионате.

Я каждую неделю напрямую общаюсь с клубом, у нас прекрасные отношения, но меня волнует только завтрашний день. Осталось семь игр, которые для нас важнее, чем может показаться на первый взгляд».

Об удалении Камавинга в матче Лиги чемпионов: «Ему больно, как и всем нам. Это была явно серьезная судейская ошибка. Эдуардо, очевидно, не знал, что получил карточку в тот момент. Такие ошибки недопустимы в матчах Лиги чемпионов.

Ему больно, но для меня и «Реала» – это очень важный футболист. За время моего пребывания здесь Камавинга много играл и играл очень хорошо. Он пользуется доверием и любовью клуба и болельщиков – надеюсь, что он останется с нами еще на много лет».

Выступление Мбаппе в Лиге чемпионов: «Нет, я не могу быть расстроен ни одним из действий Мбаппе. Он провел отличный матч, забивая голы в каждой игре, постоянно создавая угрозу, жертвуя собой...

Мы пересматриваем матчи не один раз после их окончания, и я доволен его игрой. Думаю, Килиан постоянно представлял опасность для «Баварии», и именно такого Мбаппе мы все хотим видеть каждый день».

О своем назначении в середине сезона: «Думаю, очевидно, что приход в середине сезона в тех условиях, в которых я оказался, – это не то же самое, что начинать с нуля.

У нас отличный состав. Не думаю, что для того, чтобы снова бороться за титулы, необходимы какие-либо серьезные перестановки. Все команды рассчитывают на летний перерыв, чтобы улучшить свою игру – «Реал» сделает то же самое».