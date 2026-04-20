Шаран и Шандрук выбрали составы на матч Александрия – Верес
Поединок 24-го тура Премьер-лиги состоится 20 апреля в 13:00 по киевскому времени
В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 20 апреля, сыграют «Александрия» и ровенский «Верес».
Наставники команд – Владимир Шаран и Олег Шандрук – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. «Верес» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 26 пунктов.
В предыдущем матче «горожане» потерпели поражение от львовских «Карпат» (0:2), а ровенский клуб в перенесенном матче 15-го тура был разгромлен харьковским «Металлистом 1925» (0:4).
Александрия: Макаренко, Мышнев, Булеца, Скорко, Кампос, Ндиага, Матеус, Беиратче, Родригеш, Бутко, Кастильо
Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Харатин, Вовченко, Смиян, Клец, Фабрисио, Шарай, Гонсалвеш, Стень
Стартовые составы на матч чемпионата Украины Александрия – Верес:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ирина Дерюгина высказалась о российской школе художественной гимнастики
Футболист может вскоре вернуться в футбол