Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 11:51 | Обновлено 20 апреля 2026, 12:11
Шаран и Шандрук выбрали составы на матч Александрия – Верес

Поединок 24-го тура Премьер-лиги состоится 20 апреля в 13:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Владимир Шаран и Олег Шандрук

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 20 апреля, сыграют «Александрия» и ровенский «Верес».

Наставники команд – Владимир Шаран и Олег Шандрук – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. «Верес» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 26 пунктов.

В предыдущем матче «горожане» потерпели поражение от львовских «Карпат» (0:2), а ровенский клуб в перенесенном матче 15-го тура был разгромлен харьковским «Металлистом 1925» (0:4).

Александрия: Макаренко, Мышнев, Булеца, Скорко, Кампос, Ндиага, Матеус, Беиратче, Родригеш, Бутко, Кастильо

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Харатин, Вовченко, Смиян, Клец, Фабрисио, Шарай, Гонсалвеш, Стень

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Александрия – Верес:

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Всегда настраиваем игроков на агрессивный футбол»
Александрия – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Александрия – Верес. Текстовая трансляция. LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Верес Ровно Александрия - Верес Владимир Шаран Олег Шандрук стартовые составы
Николай Тытюк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Другие виды | 20 апреля 2026, 09:09 3
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии

Ирина Дерюгина высказалась о российской школе художественной гимнастики

Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20 апреля 2026, 08:06 6
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика

Футболист может вскоре вернуться в футбол

Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Футбол | 20.04.2026, 07:00
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Футбол | 20.04.2026, 08:07
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
ЮКСА выступила с официальным обращением к президенту ПФЛ
Футбол | 20.04.2026, 12:35
ЮКСА выступила с официальным обращением к президенту ПФЛ
ЮКСА выступила с официальным обращением к президенту ПФЛ
Популярные новости
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 23
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
18.04.2026, 22:01 1
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 2
Бокс
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 34
Футбол
