Шаран и Шандрук выбрали составы на матч Александрия – Верес

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 20 апреля, сыграют «Александрия» и ровенский «Верес».

Наставники команд – Владимир Шаран и Олег Шандрук – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. «Верес» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 26 пунктов.

В предыдущем матче «горожане» потерпели поражение от львовских «Карпат» (0:2), а ровенский клуб в перенесенном матче 15-го тура был разгромлен харьковским «Металлистом 1925» (0:4).

Александрия: Макаренко, Мышнев, Булеца, Скорко, Кампос, Ндиага, Матеус, Беиратче, Родригеш, Бутко, Кастильо

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Харатин, Вовченко, Смиян, Клец, Фабрисио, Шарай, Гонсалвеш, Стень

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Александрия – Верес: