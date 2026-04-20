Жирона определилась с форвардом, который заменит травмированного Ваната

Атакующий полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри должен заменить травмированного форварда сборной Украины Владислава Ваната в оставшихся матчах чемпионата Испании нынешнего сезона.

По информации AS, главный тренер каталонского клуба Мичел решил перевести аргентинца из позиции «ложной девятки» в атаку, чтобы компенсировать потерю украинского нападающего:

«Учитывая текущую ситуацию, 20-летнему аргентинцу придётся играть на позиции нападающего до конца сезона, чтобы компенсировать травму Владислава Ваната – Мичел рассчитывает на него в качестве лидера атаки.

В красно-белой форме он провел 324 минуты в десяти матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В оставшихся семи матчах чемпионата Клаудио должен стать ключевым игроком – теперь у него будут возможности проявить себя».

Контракт Эчеверри принадлежит английскому «Манчестер Сити», а в чемпионате Испании аргентинец играет на правах аренды.