Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона определилась с форвардом, который заменит травмированного Ваната
Испания
20 апреля 2026, 11:37
Жирона определилась с форвардом, который заменит травмированного Ваната

Наставник каталонского клуба Мичел надеется на прогресс Клаудио Эчеверри, которого взяли в аренду

20 апреля 2026, 11:37 |
906
0
Жирона определилась с форвардом, который заменит травмированного Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Атакующий полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри должен заменить травмированного форварда сборной Украины Владислава Ваната в оставшихся матчах чемпионата Испании нынешнего сезона.

По информации AS, главный тренер каталонского клуба Мичел решил перевести аргентинца из позиции «ложной девятки» в атаку, чтобы компенсировать потерю украинского нападающего:

«Учитывая текущую ситуацию, 20-летнему аргентинцу придётся играть на позиции нападающего до конца сезона, чтобы компенсировать травму Владислава Ваната – Мичел рассчитывает на него в качестве лидера атаки.

В красно-белой форме он провел 324 минуты в десяти матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В оставшихся семи матчах чемпионата Клаудио должен стать ключевым игроком – теперь у него будут возможности проявить себя».

Контракт Эчеверри принадлежит английскому «Манчестер Сити», а в чемпионате Испании аргентинец играет на правах аренды.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Ванат Клаудио Эчеверри Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Николай Тытюк Источник: AS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем