Жирона определилась с форвардом, который заменит травмированного Ваната
Наставник каталонского клуба Мичел надеется на прогресс Клаудио Эчеверри, которого взяли в аренду
Атакующий полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри должен заменить травмированного форварда сборной Украины Владислава Ваната в оставшихся матчах чемпионата Испании нынешнего сезона.
По информации AS, главный тренер каталонского клуба Мичел решил перевести аргентинца из позиции «ложной девятки» в атаку, чтобы компенсировать потерю украинского нападающего:
«Учитывая текущую ситуацию, 20-летнему аргентинцу придётся играть на позиции нападающего до конца сезона, чтобы компенсировать травму Владислава Ваната – Мичел рассчитывает на него в качестве лидера атаки.
В красно-белой форме он провел 324 минуты в десяти матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В оставшихся семи матчах чемпионата Клаудио должен стать ключевым игроком – теперь у него будут возможности проявить себя».
Контракт Эчеверри принадлежит английскому «Манчестер Сити», а в чемпионате Испании аргентинец играет на правах аренды.
El argentino, tras las lesiones de Vanat y Abel Ruiz, tendrá que dar un paso al frente. Míchel confía en él para llevar el peso del ataque como falso '9'.— AS Fútbol (@AS_Futbol) April 19, 2026
