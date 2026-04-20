Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкомпьютер обновил шансы Арсенала на титул АПЛ после поражения от Сити
Англия
20 апреля 2026, 19:12
Суперкомпьютер обновил шансы Арсенала на титул АПЛ после поражения от Сити

Аналитики все еще верят в канониров

Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля в 18:30 состоялся центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» на стадионе «Этихад» в Манчестере (2:1).

После этого поединка суперкомпьютер Opta обновил шансы обеих команд на чемпионский титул в этом сезоне.

До игры на чемпионство «Арсеналу» давали 85,2%, а «Манчестер Сити» — 14,8%. После поражения «канониров» их шансы упали до 73,0%, а шансы «горожан» выросли до 27,0%.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 70 очками после 33 матчей. «Манчестер Сити» идет вторым, набрав 67 очков в 32 матчах.

Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Opta
Дмитрий Вус Источник: Opta
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем