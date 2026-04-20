Суперкомпьютер обновил шансы Арсенала на титул АПЛ после поражения от Сити

19 апреля в 18:30 состоялся центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» на стадионе «Этихад» в Манчестере (2:1).

После этого поединка суперкомпьютер Opta обновил шансы обеих команд на чемпионский титул в этом сезоне.

До игры на чемпионство «Арсеналу» давали 85,2%, а «Манчестер Сити» — 14,8%. После поражения «канониров» их шансы упали до 73,0%, а шансы «горожан» выросли до 27,0%.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 70 очками после 33 матчей. «Манчестер Сити» идет вторым, набрав 67 очков в 32 матчах.