Суперкомпьютер обновил шансы Арсенала на титул АПЛ после поражения от Сити
Аналитики все еще верят в канониров
19 апреля в 18:30 состоялся центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» на стадионе «Этихад» в Манчестере (2:1).
После этого поединка суперкомпьютер Opta обновил шансы обеих команд на чемпионский титул в этом сезоне.
До игры на чемпионство «Арсеналу» давали 85,2%, а «Манчестер Сити» — 14,8%. После поражения «канониров» их шансы упали до 73,0%, а шансы «горожан» выросли до 27,0%.
На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 70 очками после 33 матчей. «Манчестер Сити» идет вторым, набрав 67 очков в 32 матчах.
How the Opta supercomputer sees the title race after Manchester City's win over Arsenal on Sunday🫣 pic.twitter.com/gxT3nrbaly— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 19, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
