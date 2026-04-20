Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 12:47 |
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала Динамо, ЛНЗ, Полесье и еще шесть команд

Контрольно-дисциплинарный комитет применил санкции к некоторым представителям элитного дивизиона

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал «Александрию», киевское «Динамо», львовские «Карпаты», луганскую «Зарю», ровенский «Верес», житомирское «Полесье», криворожский «Кривбасс», «Колос» из Ковалевки и черкасский ЛНЗ после матчей 22-го и 23-го туров Премьер-лиги:

«Рассмотрены материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Александрия» во время матча 22-го тура Украинской Премьер-Лиги СК «Полтава» (Полтава) – ФК «Александрия» (Александрия), который состоялся 3 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Александрия» заплатить обязательный денежный взнос в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств)».

«Рассмотрены материалы о матче 22-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Динамо» (Киев)ФК «Карпаты» (Львов), который состоялся 4 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Динамо» заплатить обязательный денежный взнос в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча).

ФК «Карпаты» должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц)».

«Рассмотрены материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Заря» (Луганск) во время матча 22-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Оболонь» (Киев) — ФК «Заря» (Луганск), который состоялся 5 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Заря» заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча)».

«Рассмотрены материалы по матчу 22-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Полесье» (Житомир)ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 5 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Полесье» заплатить обязательный денежный взнос в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств).

ФК «Верес» должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен и запретил ФК «Верес» (Ровно) осуществлять организованный выезд болельщиков на 1 (один) выездной матч условно с испытательным сроком 1 (один) год (за).

Кроме того, ровенский клуб должен оплатить:

  • обязательный денежный взнос в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) гривен (за повторные действия болельщиков, приведших к приостановке матча);
  • обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за умышленное повреждение болельщиками стадиона);
  • обязательный денежный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) гривен (за повторный бросок болельщиками в игровую зону стадиона предметов и пиротехнических средств во время матча)».

«Рассмотрены материалы о матче 22-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – ФК ЛНЗ (Черкассы), который состоялся 5 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Кривбасс» заплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за повторное несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно по превышению максимально допустимого количества зрителей на стадионе)».

«Рассмотрены материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК «Колос» (Ковалевка) во время матча 23-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Рух» (Львов) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 10 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 40 000 (сорок тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча)».

«Рассмотрены материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК ЛНЗ (Черкассы) во время матча 23-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК ЛНЗ (Черкассы) – ФК «Шахтер» (Донецк), который состоялся 13 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК ЛНЗ (Черкассы) заплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за повторное несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно по превышению максимально допустимого количества зрителей на стадионе)».

«Рассмотрены материалы по ненадлежащему поведению болельщиков ФК ЛНЗ (Черкассы) во время матча 23-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК ЛНЗ (Черкассы) – ФК «Шахтер» (Донецк), который состоялся 13 апреля 2026 года.

КДК обязал ФК ЛНЗ (Черкассы) заплатить обязательный денежный взнос в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств)».

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Верес виявляється самий багатий клуб в Україні
