«Никогда этого не делает». Жозе Моуриньо назвал главную проблему Судакова

20 апреля 2026, 10:39
Наставник «Бенфики» объяснил, почему украинский футболист не играл против «Спортинга»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо объяснил, почему полузащитник сборной Украины Георгий Судаков остался на скамейке запасных в матче 30-го тура чемпионата Португалии.

В поединке, который состоялся 19 апреля, «орлы» вырвали победу в противостоянии со «Спортингом» (2:1), а украинец второй раз подряд не получил игрового времени.

«Есть две разные вещи: высокий прессинг и игра возле собственных ворот. При низком блоке мы хотели с помощью Риоса и Аурснеса контролировать игру между линиями, когда появлялись игроки соперника.

У «Спортинга» четыре, пять, шесть игроков, которые атакуют из глубины поля, и я хотел, чтобы наши полузащитники контролировали эти забеги за спину. Для этого мне нужен был полузащитник, который должен перекрывать центральную зону, чтобы при низком блоке мы всегда были компактны в этой зоне.

Рафа Силва и Георгий Судаков никогда этого не делают от природы. Они оба высоко прессингуют, но при этом не контролируют то, что находится за спиной», – признался Моуриньо.

Николай Тытюк Источник: A Bola
Судаков в відборі зовсім ніякий, тут Особливий правий як ніколи, мабуть Георгію. дійсно шукають новий клуб ,при Моуріньо він з такою грою буде лавку полірувать .
