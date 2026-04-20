«Никогда этого не делает». Жозе Моуриньо назвал главную проблему Судакова
Наставник «Бенфики» объяснил, почему украинский футболист не играл против «Спортинга»
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо объяснил, почему полузащитник сборной Украины Георгий Судаков остался на скамейке запасных в матче 30-го тура чемпионата Португалии.
В поединке, который состоялся 19 апреля, «орлы» вырвали победу в противостоянии со «Спортингом» (2:1), а украинец второй раз подряд не получил игрового времени.
«Есть две разные вещи: высокий прессинг и игра возле собственных ворот. При низком блоке мы хотели с помощью Риоса и Аурснеса контролировать игру между линиями, когда появлялись игроки соперника.
У «Спортинга» четыре, пять, шесть игроков, которые атакуют из глубины поля, и я хотел, чтобы наши полузащитники контролировали эти забеги за спину. Для этого мне нужен был полузащитник, который должен перекрывать центральную зону, чтобы при низком блоке мы всегда были компактны в этой зоне.
Рафа Силва и Георгий Судаков никогда этого не делают от природы. Они оба высоко прессингуют, но при этом не контролируют то, что находится за спиной», – признался Моуриньо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
