Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему Шахтер выигрывает у Полесья

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в центральном поединке 24-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье», который состоится 20 апреля на «Арене-Львов».

«Статус полуфиналиста Лиги конференций должен пригодиться «Шахтеру». Это послужит для «горняков» дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества.

Конечно, взлет дончан на международной арене будет для игроков «Полесья» незаурядным раздражителем, однако «горняки» благодаря более сбалансированному составу и высшему индивидуальному мастерству добьются своего.

Мой прогноз – 1:0. Я не буду утверждать, что «Шахтеру» придется действовать на максимальных оборотах, но преимущества в классе хватит, чтобы возглавить турнирную таблицу».