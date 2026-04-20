Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на центральный матч 24-го тура УПЛ

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на центральный поединок 24-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье», который состоится 20 апреля на «Арене-Львов».

«Полесье» является неудобным соперником для «горняков». Должна пригодиться и занятость «Шахтера» в четвертьфинале Лиги конференций. Были затрачены силы не только для достижения нужного результата в Нидерландах, но и на переезд во Львов.

С другой стороны ответный матч в Алкмааре не был очень энергозатратным, а выход в следующий раунд должен был добавить дончанам силы. Вот почему, мне кажется, соперники будут находиться практически в одинаковых условиях. Поскольку обе команды любят контролировать мяч, то очень многое будет зависеть от того, кто будет меньше ошибаться, у кого будет больше обострений.

Убежден, что оппоненты не будут жалеть себя в единоборствах, но все завершится подписанием мирного соглашения – 1:1, которым больше останутся довольны конкуренты «Шахтера» и «Полесья».

