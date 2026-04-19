Эрлинг ХОЛАНД: «Если бы я упал, была бы красная карточка Габриэлу»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал противостояние с защитником «Арсенала» Габриэлом в центральном матче дня.

«Думаю, так всегда бывает, много борьбы и тому подобного. Не мне решать, выиграл я эту борьбу или нет. Я забил гол, так что в тот момент я выиграл борьбу, это был великолепный гол, решающий момент, и мы победили.

Думаю, если бы я упал на землю [после стычки с Габриэлом], чего я не сделаю, если только кто-то действительно не нападет на меня, это, возможно, была бы красная карточка. Я не уверен. Но что есть, то есть, я бы не упал на землю. Желтая карточка мне, я не думаю, что заслуженная, потому что он подошел ко мне вплотную. Но что есть, то есть».

Холанд став автором победного гола в матче с «Арсеналом» (2:1) и оставил «Сити» в чемпионской гонке.