19 апреля 2026, 23:51
Эрлинг ХОЛАНД: «Если бы я упал, была бы красная карточка Габриэлу»

Норвежец описал конфликт с защитником «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал противостояние с защитником «Арсенала» Габриэлом в центральном матче дня.

«Думаю, так всегда бывает, много борьбы и тому подобного. Не мне решать, выиграл я эту борьбу или нет. Я забил гол, так что в тот момент я выиграл борьбу, это был великолепный гол, решающий момент, и мы победили.

Думаю, если бы я упал на землю [после стычки с Габриэлом], чего я не сделаю, если только кто-то действительно не нападет на меня, это, возможно, была бы красная карточка. Я не уверен. Но что есть, то есть, я бы не упал на землю. Желтая карточка мне, я не думаю, что заслуженная, потому что он подошел ко мне вплотную. Но что есть, то есть».

Холанд став автором победного гола в матче с «Арсеналом» (2:1) и оставил «Сити» в чемпионской гонке.

По теме:
ВИДЕО. Как рок-звезда. Доннарумма прыгнул в толпу фанатов
Микель АРТЕТА: «Из этой игры можно извлечь много позитивных моментов»
Ноттингем Форест – Бернли – 4:1. Хет-трик Гиббс-Уайта. Видео голов, обзор
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал Эрлинг Холанд Габриэл Магальяес
Руслан Полищук Источник: BBC
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
Бокс | 19 апреля 2026, 01:32 0
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика

Оливер не считает Джошуа фаворитом в бою с Фьюри

Вратаря сборной Украины готовы продать после громкого провала
Футбол | 19 апреля 2026, 23:57 0
Вратаря сборной Украины готовы продать после громкого провала
Вратаря сборной Украины готовы продать после громкого провала

«Реал» рассмотрит трансферы ряда игроков, в том числе и Лунина

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Футбол | 19.04.2026, 09:42
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Футбол | 19.04.2026, 06:32
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Другие виды | 19.04.2026, 20:45
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Популярные новости
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 29
Теннис
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 33
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 8
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
