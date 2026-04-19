Эрлинг ХОЛАНД: «Он сегодня играл, как Каннаваро»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд призвал не переоценивать победу над «Арсеналом» (2:1) в воскресном матче Премьер-лиги.

«Честно говоря, я очень рад. Это замечательный момент для меня и великолепная победа. Каждая игра – это финал. В среду у нас новый финал. После этих разговоров речь пойдёт о восстановлении сил и подготовке к матчу с «Бёрнли». Это так же важно, как и этот матч, и матч с «Челси» до этого», – заявил Холанд.

«Я помню тот кросс, когда Бернарду Силва выбил мяч головой, я сказал ему, что сегодня он был, как Каннаваро. Не буду раздувать из этого сентиментальность, но Берни, ты, как всегда, был действительно хорош», – так оценил Холанд игру партнера, который близок к уходу из «Сити».

«Горожанам» предстоит провести шесть матчей в чемпионате, по потерянным очкам они равны с «Арсеналом».