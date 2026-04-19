Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Он сегодня играл, как Каннаваро»
Англия
19 апреля 2026, 21:03 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:04
863
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Он сегодня играл, как Каннаваро»

Норвежец выделил Бернарду Силву, радуясь победе над «Арсеналом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд призвал не переоценивать победу над «Арсеналом» (2:1) в воскресном матче Премьер-лиги.

«Честно говоря, я очень рад. Это замечательный момент для меня и великолепная победа. Каждая игра – это финал. В среду у нас новый финал. После этих разговоров речь пойдёт о восстановлении сил и подготовке к матчу с «Бёрнли». Это так же важно, как и этот матч, и матч с «Челси» до этого», – заявил Холанд.

«Я помню тот кросс, когда Бернарду Силва выбил мяч головой, я сказал ему, что сегодня он был, как Каннаваро. Не буду раздувать из этого сентиментальность, но Берни, ты, как всегда, был действительно хорош», – так оценил Холанд игру партнера, который близок к уходу из «Сити».

«Горожанам» предстоит провести шесть матчей в чемпионате, по потерянным очкам они равны с «Арсеналом».

Эрлинг Холанд Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал Бернарду Силва Фабио Каннаваро
Руслан Полищук Источник: BBC
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем