Нападающий Буковины КОЖУШКО: Динамо пока не забивал

Нападающий «Буковины» Олег Кожушко дал комментарий незадолго до противостояния с киевским «Динамо» в рамках 1/2 финала Кубка Украины.

– Олег, уже послезавтра «Буковина» встретится с киевским «Динамо» в полуфинале Кубка Украины. «Желто-черные» подходят к этому матчу в отличном настроении, еще и в статусе команды, уже официально вышедшей в Украинскую Премьер-лигу. Насколько этот успех придает уверенность и позитив перед кубковой битвой?

– Мы очень рады, что выполнили нашу основную задачу – оформили выход в Премьер-лигу, поэтому настроение в команде просто отличное. Мы готовимся к кубковому противостоянию с максимальным позитивом и искренней верой в то, что нам по силам одолеть «Динамо».

– Ты один из тех, кто играл в полуфинале прошлого года Кубка против «Динамо». Каким тебе запомнился этот матч?

– Та игра, наверное, дала главное понимание, что с «Динамо» можно играть и что этого соперника можно побеждать. Мы хорошо тогда выглядели, но нам чуть-чуть не хватило и опыта, и каких-то тактических навыков. Когда повели в счете, побежали еще забивать, а нужно было где-то сыграть осторожнее. Но тот матч показал, что этого соперника можно побеждать.

– В течение карьеры ты забивал «Шахтеру», но в воротах «Динамо», кажется, еще ни разу не отмечался, да?

– Да, киевлянам пока не забивал. Либо пропускал матчи против них, либо просто не удавалось отличиться.

«Буковина» и «Динамо» сыграют во вторник. Начало матча в 18:00. В активе Кожушко 8 голов в 28 поединках сезона.