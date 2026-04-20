  4. Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ
Франция
20 апреля 2026, 10:22 |
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ

Парижский клуб и защитник сборной Украины потеряли очки в противостоянии с «Лионом»

20 апреля 2026, 10:22 |
2072
0
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 19 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Лион». Подопечные Луиса Энрике потерпели сенсационное поражение (1:2), несмотря на статус фаворита.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который сделал 135 касаний к мячу, 125 точных пасов из 127 (98%), 3 отбора, 5 выигранных единоборств из 9, дважды нарушал правила и дважды терял мяч.

Французская пресса оценила выступление 23-летнего футболиста, который впервые появился на поле за последних три матча. В обеих поединках Лиги чемпионов украинец оставался на скамейке запасных.

«Играя в центре обороны вместе с Пачо, защитник был застигнут врасплох Эндриком и не смог помешать результативному удару соперника. Забарный оказался не на своей позиции во время контратаки «Лиона», что позволило сопернику увеличить преимущество.

Неудачный вечер продолжился, когда украинец получил желтую карточку из-за нарушения правил на Морейре (29-я минута), который доставил ему немало проблем на протяжении всего матча.

После этого Забарный наконец-то смог оказывать качественную поддержку при угловых. У «Лиона» было мало голевых моментов, но украинский защитник сохранял спокойствие до конца игры, пресекая контратаки Клюйверта и Морейры», – отметило издание Footmercato.

По теме:
Футболист сборной Украины будет вынужден покинуть чемпионат Франции
Забарного разнесли во Франции и сравнили с дорогим украинцем
Энрике объяснил, почему ПСЖ с Забарным сенсационно уступил Лиону
Николай Тытюк Источник: Footmercato
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20 апреля 2026, 08:06 5
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика

Футболист может вскоре вернуться в футбол

Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20 апреля 2026, 08:29 1
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям

Иван Яремчук не сможет посещать Чехию в течение 2 лет

Металлист 1925 нацелился на полузащитника Динамо и еще пятерых футболистов
Футбол | 20.04.2026, 11:22
Металлист 1925 нацелился на полузащитника Динамо и еще пятерых футболистов
Металлист 1925 нацелился на полузащитника Динамо и еще пятерых футболистов
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Футбол | 20.04.2026, 00:04
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Футбол | 20.04.2026, 09:08
Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Популярные новости
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 5
Футбол
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 22
Футбол
