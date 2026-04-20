Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ

В воскресенье, 19 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Лион». Подопечные Луиса Энрике потерпели сенсационное поражение (1:2), несмотря на статус фаворита.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который сделал 135 касаний к мячу, 125 точных пасов из 127 (98%), 3 отбора, 5 выигранных единоборств из 9, дважды нарушал правила и дважды терял мяч.

Французская пресса оценила выступление 23-летнего футболиста, который впервые появился на поле за последних три матча. В обеих поединках Лиги чемпионов украинец оставался на скамейке запасных.

«Играя в центре обороны вместе с Пачо, защитник был застигнут врасплох Эндриком и не смог помешать результативному удару соперника. Забарный оказался не на своей позиции во время контратаки «Лиона», что позволило сопернику увеличить преимущество.

Неудачный вечер продолжился, когда украинец получил желтую карточку из-за нарушения правил на Морейре (29-я минута), который доставил ему немало проблем на протяжении всего матча.

После этого Забарный наконец-то смог оказывать качественную поддержку при угловых. У «Лиона» было мало голевых моментов, но украинский защитник сохранял спокойствие до конца игры, пресекая контратаки Клюйверта и Морейры», – отметило издание Footmercato.