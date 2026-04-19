  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Пока что Арсенал – лучшая команда в Англии»
19 апреля 2026, 21:51 |
Пеп ГВАРДИОЛА: «Пока что Арсенал – лучшая команда в Англии»

Наставник «горожан» намекает, что не стоит переоценивать победу над конкурентом

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил победу над «Арсеналом» (2:1) в ключевом матче сезона в Англии.

«Правда в том, что у нас был ужасный календарь, и мы не на вершине турнирной таблицы. Пока что «Арсенал» – лучшая команда в Англии, но у нас есть шанс побороться до самого конца», – отметил Пеп Гвардиола.

«Не думаю, что у «Арсенала» плохая форма. В Кубке лиги мы были лучше. Сегодня мы были действительно хороши. Соперник приехал сюда после поражения с жаждой победы, а победили мы. «Арсенал» очень конкурентоспособный, мы это знаем. Но в то же время, мы тоже», – добавил наставник «Сити».

«Манчестер Сити» остается вторым в трех очках позади «Арсенала», но провел на игру меньше.

Руслан Полищук Источник: BBC
