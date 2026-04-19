ВИДЕО. Истерика на пресс-конференции Моуринью: всё из-за журналиста
Журналист рассмешил тренера
Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью пытался уклониться от неудобного вопроса в своём фирменном стиле, но на этот раз звездой пресс-конференции стал не он!
Репортер канала RTP хотел узнать, останется ли португалец в клубе, на что Жозе резко перевел стрелки: «А ты гарантируешь, что останешься на своем телеканале?».
Ответ журналиста разорвал зал и заставил искренне смеяться даже самого «Особенного». В этом коротком видео — пример идеальной самоиронии, которая разрядила напряженную атмосферу.
ВИДЕО. Истерика на пресс-конференции Моуринью: все из-за журналиста
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
