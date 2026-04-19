  ВИДЕО. В Канаде забили первый гол из офсайда Венгера
ВИДЕО. В Канаде забили первый гол из офсайда Венгера

Голы такого рода скоро могут стать обыденностью

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

В Канадской премьер-лиге зафиксирован первый гол, забитый по новой интерпретации правила офсайда, известной как «офсайд Венгера».

Нападающий «Пасифика» Алехандро Диас отличился в поединке против «Галифакс Вондерерз» (2:2) из очевидного положения вне игры. Но так, как в Канаде экспериментируют с линией офсайда, этот мяч был засчитан и стал первым голом, забитым по новой трактовке.

В Канаде вне игры фиксируется только тогда, когда между нападающим и защитником есть полный разрыв. Если эксперимент будет признан удачным, ждем новую интерпретацию по всему миру уже летом 2027 года.

Видео. Такие голы могут быть засчитаны в любой лиге уже через год.

офсайд (вне игры) Арсен Венгер правила футбола чемпионат Канады по футболу
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
х*йня повна. ті ж самі яйця, тільки в профіль.
зараз дивляться, чи нападник не виліз передом, а якщо приймуть це, вибачте на слові, "правило", то дивитимуться, чи не виліз задом. 
в результаті ловитимуть ті самі сантиметри і мілліметри, тільки з іншого боку
Поміняють одну муйню на іншу. Зате видно як Венгер вкалує , не дарма отримує свої мільйони.
