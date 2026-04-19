ВИДЕО. В Канаде забили первый гол из офсайда Венгера

В Канадской премьер-лиге зафиксирован первый гол, забитый по новой интерпретации правила офсайда, известной как «офсайд Венгера».

Нападающий «Пасифика» Алехандро Диас отличился в поединке против «Галифакс Вондерерз» (2:2) из очевидного положения вне игры. Но так, как в Канаде экспериментируют с линией офсайда, этот мяч был засчитан и стал первым голом, забитым по новой трактовке.

В Канаде вне игры фиксируется только тогда, когда между нападающим и защитником есть полный разрыв. Если эксперимент будет признан удачным, ждем новую интерпретацию по всему миру уже летом 2027 года.

Видео. Такие голы могут быть засчитаны в любой лиге уже через год.