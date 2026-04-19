ВИДЕО. В Канаде забили первый гол из офсайда Венгера
Голы такого рода скоро могут стать обыденностью
В Канадской премьер-лиге зафиксирован первый гол, забитый по новой интерпретации правила офсайда, известной как «офсайд Венгера».
Нападающий «Пасифика» Алехандро Диас отличился в поединке против «Галифакс Вондерерз» (2:2) из очевидного положения вне игры. Но так, как в Канаде экспериментируют с линией офсайда, этот мяч был засчитан и стал первым голом, забитым по новой трактовке.
В Канаде вне игры фиксируется только тогда, когда между нападающим и защитником есть полный разрыв. Если эксперимент будет признан удачным, ждем новую интерпретацию по всему миру уже летом 2027 года.
Видео. Такие голы могут быть засчитаны в любой лиге уже через год.
First ever goal from Wenger's 'Daylight' rule being trialed in the Canadian Premier League. Interesting one. Video courtesy of OneSoccer/Canadian Premier League. pic.twitter.com/MeXNft04JJ— Simon Evans (@sgevans) April 18, 2026
зараз дивляться, чи нападник не виліз передом, а якщо приймуть це, вибачте на слові, "правило", то дивитимуться, чи не виліз задом.
в результаті ловитимуть ті самі сантиметри і мілліметри, тільки з іншого боку