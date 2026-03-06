Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. В АПЛ отменили гол из-за того, что нос нападающего был в офсайде
Англия
06 марта 2026, 14:40
У Исмаилы Сарра забрали гол в ворота Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 марта, состоялся заключительный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас».

Победу со счетом 3:1 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Кристал Пэлас» мог выйти вперед еще на 29-й минуте встречи, но гол Исмаили Сарра отменили из-за офсайда. Как показал видеоповтор, вне игры находился только нос футболиста.

Тоттенхэм Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Исмаила Сарр Тоттенхэм - Кристал Пэлас офсайд (вне игры) судейство видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии
