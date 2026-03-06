В четверг, 5 марта, состоялся заключительный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас».

Победу со счетом 3:1 одержала команда гостей.

«Кристал Пэлас» мог выйти вперед еще на 29-й минуте встречи, но гол Исмаили Сарра отменили из-за офсайда. Как показал видеоповтор, вне игры находился только нос футболиста.

ВИДЕО. В АПЛ отменили гол из-за того, что нос нападающего был в офсайде