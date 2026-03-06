ВИДЕО. В АПЛ отменили гол из-за того, что нос нападающего был в офсайде
У Исмаилы Сарра забрали гол в ворота Тоттенхэма
В четверг, 5 марта, состоялся заключительный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас».
Победу со счетом 3:1 одержала команда гостей.
«Кристал Пэлас» мог выйти вперед еще на 29-й минуте встречи, но гол Исмаили Сарра отменили из-за офсайда. Как показал видеоповтор, вне игры находился только нос футболиста.
ВИДЕО. В АПЛ отменили гол из-за того, что нос нападающего был в офсайде
Offside by a nose...— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 5, 2026
VAR footage of Ismaila Sarr's disallowed goal.pic.twitter.com/2RFGjxGLnc
