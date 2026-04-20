Барселона предложила Левандовски контракт. Известно главное условие

По информации испанских СМИ, руководство Барселоны решило продлить контракт с форвардом Робертом Левандовски, который летом может стать свободным агентом.

Сообщается, что польскому бомбардиру предложены новые условия: контракт на один год и 50% от нынешней зарплаты.

Кроме того, Левандовски должен быть готов к роли запасного игрока, так как клуб собирается приобрести топ-нападающего. В приоритете – Хулиан Альварес.

Если Роберт согласен с такими условиями, то контракт будет подписан.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 17 голов и сделал 3 ассиста.