Испания20 апреля 2026, 14:18 | Обновлено 20 апреля 2026, 14:23
Барселона предложила Левандовски контракт. Известно главное условие
Половина зарплаты и статус запасного
По информации испанских СМИ, руководство Барселоны решило продлить контракт с форвардом Робертом Левандовски, который летом может стать свободным агентом.
Сообщается, что польскому бомбардиру предложены новые условия: контракт на один год и 50% от нынешней зарплаты.
Кроме того, Левандовски должен быть готов к роли запасного игрока, так как клуб собирается приобрести топ-нападающего. В приоритете – Хулиан Альварес.
Если Роберт согласен с такими условиями, то контракт будет подписан.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 17 голов и сделал 3 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
