  4. Аллегри поставил точку: громкое заявление о работе в сборной Италии
19 апреля 2026, 19:45 | Обновлено 19 апреля 2026, 19:46
Аллегри поставил точку: громкое заявление о работе в сборной Италии

Массимилиано Аллегри остается верным «Милану»

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы над «Вероной» (1:0), которая пришла к «россонери» после двух поражений.

«Сегодняшняя игра была сложной, потому что мы потерпели два поражения подряд, и когда до конца сезона осталось шесть туров, возникает страх и давление, что мы можем не достичь своей цели», – сказал Аллегри.

«Поездки в Верону всегда сложны, независимо от того, что эта команда набрала всего 18 очков в этом сезоне, поскольку у нее быстрые контратаки, которые угрожают воротам. Мы могли бы сыграть лучше, но в данный момент нужно собраться и набрать очки для достижения нашей цели в Лиге чемпионов», – добавил тренер.

На вопрос о работе со сборной Италии Аллегри ответил недвусмысленно: «Никаких звонков нет, и в любом случае, я сосредоточен на «Милане». Мы начали путь вместе и будем продолжать его вместе», – ответил тренер.

После провала квалификации чемпионата мира руководители итальянского футбола ушли в отставку вместе с наставником Дженнаро Гаттузо. Аллегри считается одним из вероятных кандидатов на вакантный пост.

Массимилиано Аллегри Милан Верона Верона - Милан сборная Италии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
