Экс-тренер сборных Украины: «У Лунина проблемы с психологией и мотивацией»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua остановился на причинах, препятствующих украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину демонстрировать в последнее время надежную игру:

– Будем отталкиваться от крайнего матча Лунина на международной арене – в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией», где он пропустил четыре мяча. Игра на выходах никогда не была сильной стороной Андрея. Вот и в дебюте противостояния в Мюнхене он избрал первоначально неправильную позицию, чем воспользовался соперник. Во-вторых, ему банально не хватило смелости вмешаться в борьбу на «втором этаже».

– Чем можно объяснить такие просчеты?

– Думаю, огрехами еще в начальной подготовке украинца, от которых можно было избавиться благодаря контрольным матчам, где цена ошибки незначительна. Но, пожалуй, этому аспекту первые тренеры Андрея не уделяли достаточного внимания.

Что касается второго пропущенного мяча в Мюнхене, то здесь тоже не обошлось без, как говорится, пробелов в матчасти. Лунин еще до выстрела нападающего «Баварии» Гарри Кейна начал угадывать направление удара и прогадал. Он забыл прописную истину: вратарь должен быть прежде всего сосредоточен на моменте удара по мячу. Потому и оказался Лунин в упомянутом игровом эпизоде ​​в забавном положении, что не украшает такого известного кипера.

Я думаю, что эти ошибки Лунина вызваны его психологической нестабильностью, что негативно влияет на уверенность и мотивацию.

– Но ведь речь идет о вратаре прославленного «Реала».

– Знаете, быть дублером легендарного Тибо Куртуа – тяжелый хлеб. Надо долго находить какие-то внутренние резервы, чтобы держать себя без достаточной игровой практики в тонусе. Не исключено, что на определенном этапе карьеры в «Реале» все устраивало Лунина (имидж клуба, заоблачная зарплата, серьезные бонусы) и он позволил себе расслабиться и это без ежедневной мотивации привело к топтанию на месте.

– Уже долгое время ведутся разговоры, что Лунину ради постоянной игровой практики нужно сменить клубную «прописку».

– Это следовало сделать гораздо раньше, сейчас ситуация изменилась не в лучшую для Андрея сторону. Да, Лунину не хватает надежности даже на внутренней арене, однако «Реал» все равно захочет за него немалые средства, которые могут позволить себе лишь богатые именитые клубы. Конкретных предложений по Лунину в «Реал» не поступало. Но если даже такой потенциальный покупатель найдется, то Лунин с его психологической нестабильностью может оказаться в затруднительном положении. Поверьте, то, что ты раньше защищал ворота «Реала» будет давить на Лунина, от него будут ждать подвигов на последнем рубеже, а каждая ошибка будет восприниматься очень болезненно. И я не уверен, что в новом клубе все для Лунина сложится безоблачно.

– Тогда какой выход?

– Все чаще склоняюсь к тому, что Лунину стоит остаться в «Реале». У него еще многолетний контракт, в конце концов, и ветеран Куртуа – не вечный. Однако следует внести коррективы и сосредоточиться на улучшении своего имиджа в королевском клубе. И начинать это нужно с тренировочного процесса, со скрупулезной работы над усовершенствованием игры ногами, на линии ворот, на выходах, предвидении хода событий на футбольном поле. Только при таких обстоятельствах это повлияет на конкурентоспособность Лунина.

