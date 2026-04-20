Назначены судьи на полуфинал Кубка Украины Металлист 1925 – Чернигов

Комитеты Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначили бригаду арбитров на полуфинальный матч Кубка Украины между клубами «Металлист 1925» (Харьков) и «Чернигов».

Главным арбитром матча на «Центральном стадионе» в Житомире станет опытный Виталий Романов, который в этом сезоне отработал на десяти матчах УПЛ.

За свою карьеру Романов трижды получал назначения на финальные матчи: он судил два финала Суперкубка Украины (2019/20, 2020/21) и финал Кубка Украины (2023/24).

Ассистентами Романова в полуфинале Кубка станут Дмитрий Запороженко и Александр Корнейко. Четвертый арбитр – Тарас Клименко.

Следить за ходом игры с помощью системы VAR будет Дмитрий Евтухов, поможет ему Андрей Шандор. Наблюдателем арбитража УАФ назначен Олег Деревинский.

Матч между «Металлистом 1925» и «Черниговом» состоится 22 апреля в 18:00. Победитель пары сыграет в финале либо против «Динамо», либо против «Буковины».