Нападающий Астон Виллы забил 10+ голов во всех своих шести сезонах АПЛ
Лишь один игрок в истории АПЛ имел большее количество сезонов, в каждом из которых забивал 10+ мячей
Английский нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс забил свой 10-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в матче 33 тура против Сандерленда.
Уоткинс благодаря этому голу продолжил свою серию сезонов в АПЛ с 10+ голами.
В активе англичанина теперь 6 сезонов Премьер-лиги, и в каждом из них нападающий забивал 10+ голов.
В истории АПЛ лишь у Садио Мане было большее количество сыгранных сезонов (8), в каждом из которых забивал 10 или более мячей.
Голы Олли Уоткинса в каждом сезоне АПЛ
- 2025/26 – 10
- 2024/25 – 16
- 2023/24 – 19
- 2022/23 – 15
- 2021/22 – 11
- 2020/21 – 14
Ollie Watkins scores his 10th Premier League goal of the season.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 19, 2026
Ollie Watkins scores his 10th Premier League goal of the season.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 19, 2026
This was Aston Villa's earlier PL goal since Watkins scored after 34 second against Newcastle exactly a year ago today. pic.twitter.com/MYW4OIkbAi
10 - Ollie Watkins has now scored 10+ goals in all six of his Premier League seasons; only Sadio Mané (8) has played in more campaigns in the competition's history while reaching double figures for goals in every one. Consistency. pic.twitter.com/kydtsVUHyR— OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2026
