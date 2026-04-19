Нападающий Астон Виллы забил 10+ голов во всех своих шести сезонах АПЛ

19 апреля 2026, 16:38 | Обновлено 19 апреля 2026, 16:49
Лишь один игрок в истории АПЛ имел большее количество сезонов, в каждом из которых забивал 10+ мячей

Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Английский нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс забил свой 10-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 33 тура против Сандерленда.

Уоткинс благодаря этому голу продолжил свою серию сезонов в АПЛ с 10+ голами.

В активе англичанина теперь 6 сезонов Премьер-лиги, и в каждом из них нападающий забивал 10+ голов.

В истории АПЛ лишь у Садио Мане было большее количество сыгранных сезонов (8), в каждом из которых забивал 10 или более мячей.

Голы Олли Уоткинса в каждом сезоне АПЛ

  • 2025/26 – 10
  • 2024/25 – 16
  • 2023/24 – 19
  • 2022/23 – 15
  • 2021/22 – 11
  • 2020/21 – 14
