  4. Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
20 апреля 2026, 21:42 | Обновлено 20 апреля 2026, 22:22
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев

Будко – о том, как не мог играть за АЗ

20 апреля 2026, 21:42 | Обновлено 20 апреля 2026, 22:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Будко

Полузащитник АЗ Алкмар и молодежной сборной Украины Богдан Будко рассказал, как после начала полномасштабной войны самостоятельно искал новый клуб в Нидерландах и столкнулся с длительной паузой в карьере из-за контракта с «Шахтером».

«Шахтер» договорился, чтобы мы тренировались в «Аталанте» вместе с несколькими другими ребятами – все было организовано нормально. Но потом я решил двигаться дальше и поехать в Нидерланды. Я сам писал в клубы, и «АЗ» ответил. Так я и оказался здесь.

Мне не разрешали играть за АЗ девять месяцев из-за действующего контракта с «Шахтером». Это было сложно, но я понимал позицию клуба — они не хотели отпускать меня без компенсации», – Богдан Будко.

Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу
Реал обыграл Брюгге по пенальти. Украинец взял трофей Юношеской лиги УЕФА
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Я подумав що його в Шахтарі завагітніли на 9 місяців
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
