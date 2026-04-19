«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух

Львовский Рух позорно провел первый тайм матча против Кривбасса в 24 туре Украинской Премьер-лиги, дважды поразив свои ворота.

В перерыве слово взял сын Григория Козловского, Святослав, который в очередной раз разнес своего отца. Святослав не понимает, зачем ФК Движение портит психику молодых футболистов:

«Это еще совсем ребенок (Клименко, ред.) куда ты их ставишь? Это еще ребенок, у этого психика не выдержит, что он в УПЛ играет. Его снимают и показывают по телевизору.

Куда ты детям ломаешь психику? После такого можно уже и не собраться лет 5. Что тот Гриша (Козловский, ред) делает с тем Рухом..», сказал Святослав.

Кривбасс спокойно побеждает Рух по итогам первого тайма матча 24 тура УПЛ. Двумя автоголами отличились Товарницкий (15 минута) и Ясинский (45+5 минута). В итоге подопечные Патрика ван Леувена победили 3:0