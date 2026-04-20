ПСЖ может попрощаться с нападающим

Сенегальский форвард Ибрагим Мбайе может покинуть «ПСЖ». Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летний футболист, который не попал в заявку парижского гранда на матч с «Лионом» в Лиге 1, может сменить клуб в ближайшее лето. Последние четыре матча бомбардир вовсе на поле не выходил.

В текущем сезоне на счету Ибрагима Мбайе 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом ми двумя ассистами.

