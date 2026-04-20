ПСЖ может попрощаться с нападающим
Ибрагим Мбайе не выходит на поле в последних четырех матчах кряду
Сенегальский форвард Ибрагим Мбайе может покинуть «ПСЖ». Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 19-летний футболист, который не попал в заявку парижского гранда на матч с «Лионом» в Лиге 1, может сменить клуб в ближайшее лето. Последние четыре матча бомбардир вовсе на поле не выходил.
В текущем сезоне на счету Ибрагима Мбайе 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом ми двумя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нашел вратаря, который должен заменить Сафонова.
