Динамо повезло. В клубе сорвался трансфер нападающего
Салифу Сума в свое время мог стать игроком киевского гранда
Летом 2025 года вингера Салифу Сума активно связывали с переходом в «Динамо» (Киев). Тогда игрок ярко выступал за «Зиру» и считался одним из самых перспективных исполнителей лиги, поэтому киевляне серьезно рассматривали его в качестве усиления фланга атаки.
Впрочем, в борьбу за футболиста вмешался шведский «Мальме», который предложил более стабильный вариант развития карьеры. Переход обошелся примерно в 1,3 млн евро.
В Швеции ожидаемого прорыва не произошло. Сума не сумел закрепиться в основном составе и не повторил результативность, которую демонстрировал в Азербайджане. Впоследствии его игровое время начало сокращаться.
В феврале 2026 года футболиста отдали в аренду в польский «Радомяк», где он пытается перезапустить карьеру, однако пока без заметного прогресса.
Фактически, игрок, которого в свое время активно рассматривали в «Динамо», на данный момент не имеет стабильного места в основе и не отличается результативными действиями.
Цей гравець може і не знав про Київ нічого , бо всі ж тільки і знають про шахтарів з щасливого. От тути б йому. Проспер Оба не дасть збрехати і Марко Девіч і Селезньов і Піхальонок