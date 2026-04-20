Динамо повезло. В клубе сорвался трансфер нападающего

Летом 2025 года вингера Салифу Сума активно связывали с переходом в «Динамо» (Киев). Тогда игрок ярко выступал за «Зиру» и считался одним из самых перспективных исполнителей лиги, поэтому киевляне серьезно рассматривали его в качестве усиления фланга атаки.

Впрочем, в борьбу за футболиста вмешался шведский «Мальме», который предложил более стабильный вариант развития карьеры. Переход обошелся примерно в 1,3 млн евро.

В Швеции ожидаемого прорыва не произошло. Сума не сумел закрепиться в основном составе и не повторил результативность, которую демонстрировал в Азербайджане. Впоследствии его игровое время начало сокращаться.

В феврале 2026 года футболиста отдали в аренду в польский «Радомяк», где он пытается перезапустить карьеру, однако пока без заметного прогресса.

Фактически, игрок, которого в свое время активно рассматривали в «Динамо», на данный момент не имеет стабильного места в основе и не отличается результативными действиями.