ВСУ уничтожили игрока, который предал Украину и играл за фейковый Шахтер
Александр Половков пошел на концерт Кобзона
На фронте Силами обороны Украины был ликвидирован бывший украинский футболист Александр Половков.
В украинском футболе Половков успел поиграть за такие команды, как «Сталь», луганские «Шахтер» и «Заря», а в 2010 году перебрался в Азербайджан.
В 2015 году футболист отправился на оккупированную территорию Донбасса, где начал сотрудничество с представителями оккупационных властей и местными коллаборационистами. С тех пор он выступал за так называемый клуб «Шахтер (Свердловск)», который участвует в псевдочемпионате так называемой «лнр».
После начала полномасштабного вторжения рашистов Половков, вероятно, был мобилизован в российские воинские формирования, благодаря чему отправился на концерт к Кобзону.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда победила в Кубке Нидерландов
Президент УАФ – о смерти Луческу