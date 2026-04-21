«Так не выходите в еврокубки». В Полесье ответили Турану на жалобы

Помощник главного тренера «Полесье» Сергей Кравченко высказался о сложной логистике в украинском футболе для команд, играющих в еврокубках.

«У «Шахтера» такой опыт есть каждый год, у них состав позволяет делать ротацию. Но сложно всем, даже тем, кто не играет, потому что они тоже едут в автобусе. Но это наши реалии, и мы договорились с ребятами еще в начале сезона – мы не жалуемся. Все хотят в еврокубки, а когда выходят — начинают жаловаться на логистику. Если это так сложно, то надо занимать 5-6 место и не выходить.

Все команды хотят туда попасть, все игроки на 100%… я был игроком, все хотят играть в еврокубках — это элита. Лига чемпионов — это самый высокий уровень, даже выше чемпионатов мира или Европы. Затем Лига Европы, Лига конференций — очень высокий уровень, каждый игрок мечтает об этих матчах», – сказал Кравченко.