  4. «Так не выходите в еврокубки». В Полесье ответили Турану на жалобы
21 апреля 2026, 01:32
Кравченко – о сложном расписании

ФК Полесья. Сергей Кравченко

Помощник главного тренера «Полесье» Сергей Кравченко высказался о сложной логистике в украинском футболе для команд, играющих в еврокубках.

«У «Шахтера» такой опыт есть каждый год, у них состав позволяет делать ротацию. Но сложно всем, даже тем, кто не играет, потому что они тоже едут в автобусе. Но это наши реалии, и мы договорились с ребятами еще в начале сезона – мы не жалуемся. Все хотят в еврокубки, а когда выходят — начинают жаловаться на логистику. Если это так сложно, то надо занимать 5-6 место и не выходить.

Все команды хотят туда попасть, все игроки на 100%… я был игроком, все хотят играть в еврокубках — это элита. Лига чемпионов — это самый высокий уровень, даже выше чемпионатов мира или Европы. Затем Лига Европы, Лига конференций — очень высокий уровень, каждый игрок мечтает об этих матчах», – сказал Кравченко.

Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Кравченко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
Туран не скиглить а констатує. А ти б точно після важких і невдалих ігор скиглив би на календар і закордонні переїзди 100% , якби Полісся як Шахтар досі виступало в єврокубку. 
