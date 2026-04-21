Александр Шовковский назвал футболиста Динамо ошибкой
Тренер – о Герреро
Александр Шовковский, бывший главный тренер «Динамо» (Киев), кратко прокомментировал ситуацию с нападающим команды Эдуардо Герреро.
– Что с Герреро? Правда ли, что его результаты таковы из-за его образа жизни?
– Это была ошибка, – ответил тренер.
В этом сезоне в активе Герреро 28 матчей, 7 голов и 1 результативная передача.
Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Александр Шовковский после ухода с поста наставника киевлян решил продолжить тренерскую карьеру и уже признался, что по этому вопросу ведется диалог и есть интерес.
