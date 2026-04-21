21 апреля 2026, 04:32 |
Александр Шовковский назвал футболиста Динамо ошибкой

Тренер – о Герреро

Александр Шовковский, бывший главный тренер «Динамо» (Киев), кратко прокомментировал ситуацию с нападающим команды Эдуардо Герреро.

– Что с Герреро? Правда ли, что его результаты таковы из-за его образа жизни?

– Это была ошибка, – ответил тренер.

В этом сезоне в активе Герреро 28 матчей, 7 голов и 1 результативная передача.

Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Александр Шовковский после ухода с поста наставника киевлян решил продолжить тренерскую карьеру и уже признался, что по этому вопросу ведется диалог и есть интерес.

Сам взяв і помилка - це пісець просто
