Шевченко вспомнил последний разговор с Луческу: «Уже тогда были проблемы»

Глава УАФ Андрей Шевченко вспомнил последний разговор с легендарным тренером Мирчей Луческу, ушедшим из жизни 7 апреля 2026 года.

«Я с Мирчей общался за несколько месяцев до этого. У него уже тогда были проблемы со здоровьем», – сказал Шевченко.

За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.