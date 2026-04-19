Украина. Премьер лига19 апреля 2026, 12:19 |
199
0
Шевченко вспомнил последний разговор с Луческу: «Уже тогда были проблемы»
Легенда заявил, что общался с Мирчей за несколько месяцев до смерти культового тренера
19 апреля 2026, 12:19 |
199
0
Глава УАФ Андрей Шевченко вспомнил последний разговор с легендарным тренером Мирчей Луческу, ушедшим из жизни 7 апреля 2026 года.
«Я с Мирчей общался за несколько месяцев до этого. У него уже тогда были проблемы со здоровьем», – сказал Шевченко.
За карьеру в футболе он получил 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.
