ЛНЗ потерял первые с 12 сентября 2025 года очки на чужом поле
Победная гостевая серия «сиреневых» составила 8 игр
ЛНЗ, проиграв «Колосу» (0:1), прервал свою рекордную победную серию на чужих полях, которая составила 8 игр (мячи 18-2). Последний раз «сиреневые» теряли очки на выезде 12 сентября 2025 года, когда со счетом 1:4 они уступили «Александрии». Более продолжительные гостевые выигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Шахтер» (5 раз) и «Динамо» (дважды).
К слову, подопечные Виталия Пономарева завершили еще три свои рекордные серии: беспроигрышную на чужих полях – из 8 матчей, общую голевую – из 12 и гостевую – из 10.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные гостевые победные серии в чемпионатах Украины (клубные рекорды)
Серия
(Мячи)
Клуб
Началась
Завершилась
Матч
Тренеры
17
(52-9)
Шахтер
15.10.2011
17.11.2012
Арсенал - 0:2
Луческу
14
(31-6)
Динамо
17.07.2005
06.05.2006
Таврия - 0:0
Буряк (2), Демьяненко (12)
8
(20-4)
Днепр-1
07.11.2021
13.11.2022
Ворскла - 1:1
Йовичевич (3), Кучер (5)
8
(18-2)
ЛНЗ
05.10.2025
18.04.2026
Колос - 0:1
Пономарев
6
(12-1)
Металлист
01.08.2010
21.11.2010
Динамо - 1:1
Маркевич
6
(14-3)
Днепр
11.05.2014
06.12.2014
Заря - 1:2
Рамос (1), Маркевич (5)
5
(11-3)
Александрия
21.04.2018
18.08.2018
Динамо - 0:1
Шаран
* серия не закончена.
