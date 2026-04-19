ЛНЗ потерял первые с 12 сентября 2025 года очки на чужом поле

ЛНЗ, проиграв «Колосу» (0:1), прервал свою рекордную победную серию на чужих полях, которая составила 8 игр (мячи 18-2). Последний раз «сиреневые» теряли очки на выезде 12 сентября 2025 года, когда со счетом 1:4 они уступили «Александрии». Более продолжительные гостевые выигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Шахтер» (5 раз) и «Динамо» (дважды).

К слову, подопечные Виталия Пономарева завершили еще три свои рекордные серии: беспроигрышную на чужих полях – из 8 матчей, общую голевую – из 12 и гостевую – из 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные гостевые победные серии в чемпионатах Украины (клубные рекорды)

Серия (Мячи) Клуб Началась Завершилась Матч Тренеры 17 (52-9) Шахтер 15.10.2011 17.11.2012 Арсенал - 0:2 Луческу 14 (31-6) Динамо 17.07.2005 06.05.2006 Таврия - 0:0 Буряк (2), Демьяненко (12) 8 (20-4) Днепр-1 07.11.2021 13.11.2022 Ворскла - 1:1 Йовичевич (3), Кучер (5) 8 (18-2) ЛНЗ 05.10.2025 18.04.2026 Колос - 0:1 Пономарев 6 (12-1) Металлист 01.08.2010 21.11.2010 Динамо - 1:1 Маркевич 6 (14-3) Днепр 11.05.2014 06.12.2014 Заря - 1:2 Рамос (1), Маркевич (5) 5 (11-3) Александрия 21.04.2018 18.08.2018 Динамо - 0:1 Шаран

* серия не закончена.