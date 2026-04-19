Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 10:17 | Обновлено 19 апреля 2026, 10:21
ЛНЗ потерял первые с 12 сентября 2025 года очки на чужом поле

Победная гостевая серия «сиреневых» составила 8 игр

ФК Колос

ЛНЗ, проиграв «Колосу» (0:1), прервал свою рекордную победную серию на чужих полях, которая составила 8 игр (мячи 18-2). Последний раз «сиреневые» теряли очки на выезде 12 сентября 2025 года, когда со счетом 1:4 они уступили «Александрии». Более продолжительные гостевые выигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Шахтер» (5 раз) и «Динамо» (дважды).

К слову, подопечные Виталия Пономарева завершили еще три свои рекордные серии: беспроигрышную на чужих полях – из 8 матчей, общую голевую – из 12 и гостевую – из 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные гостевые победные серии в чемпионатах Украины (клубные рекорды)

Серия

(Мячи)

Клуб

Началась

Завершилась

Матч

Тренеры

17

(52-9)

Шахтер

15.10.2011

17.11.2012

Арсенал - 0:2

Луческу

14

(31-6)

Динамо

17.07.2005

06.05.2006

Таврия - 0:0

Буряк (2), Демьяненко (12)

8

(20-4)

Днепр-1

07.11.2021

13.11.2022

Ворскла - 1:1

Йовичевич (3), Кучер (5)

8

(18-2)

ЛНЗ

05.10.2025

18.04.2026

Колос - 0:1

Пономарев

6

(12-1)

Металлист

01.08.2010

21.11.2010

Динамо - 1:1

Маркевич

6

(14-3)

Днепр

11.05.2014

06.12.2014

Заря - 1:2

Рамос (1), Маркевич (5)

5

(11-3)

Александрия

21.04.2018

18.08.2018

Динамо - 0:1

Шаран

* серия не закончена.

