  4. Тренер Ман Юнайтед: «Его влияние уже давно является огромным. Он личность»
19 апреля 2026, 10:12 | Обновлено 19 апреля 2026, 10:14
Тренер Ман Юнайтед: «Его влияние уже давно является огромным. Он личность»

Майкл Каррик поблагодарил Бруну Фершандеша за матч с «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал победу над «Челси» в 33-м туре Английской Премьер-лиги. «Дьяволы» обыграли соперника благодаря голу Матеуса Куньи – 1:0.

«Я очень горжусь всеми – игроками, тренерским штабом, болельщиками. Это был один из тех вечеров, когда все сложилось. Перед матчем были определенные трудности: дисквалификации, травмы, поздний уход Лени Йоро, необходимость адаптироваться. Было много разных моментов. Думаю, сегодня настрой игроков был просто невероятным, и мы очень рады по многим причинам. Это был большой матч, мы это понимали, учитывая наше положение в таблице. Мы как команда стремились выигрывать большие, важные матчи – и ребята отлично на это отреагировали.

Наш гол? Мы говорили об этом перед игрой – насколько опасными можем быть. Думаю, мы и выглядели опасно, имели моменты, но последнего паса или завершения немного не хватало. Возможно, у нас было недостаточно ударов по воротам, но в игре было немало эпизодов, когда мы могли забить еще. При этом это был очень хороший гол. Атака прошла через фланг с участием Брайана Мбемо и Бруну Фернандеша, а Матеус оказался в нужном месте, что дало нам хорошую позицию. Во втором тайме соперник был вынужден идти вперед, и мы, на мой взгляд, справились с этим довольно хорошо. Особенно с новой четверкой в обороне – так что всем стоит отдать должное.

Думаю, Эйден Хевен и Нуссаир Мазрауи, которые вышли на поле, были невероятными: Эйден – в таком юном возрасте, а Нуссаир нечасто играет центрального защитника в схеме с четырьмя оборонцами. Нужно отдать должное тренерскому штабу за то, как они подготовили ребят. Считаю, сегодня команда провела действительно отличный матч.

Фернандеш? Его влияние уже давно является огромным, и он постоянно это подтверждает. Он играет почти в каждом матче, находится в хорошей форме, полон желания. В центре поля он проделал большой объем работы и был готов делать это ради команды. Он яркая личность, и неслучайно является капитаном. Иногда это означает подавать пример и вести за собой. Он громкий на поле, обладает сильным присутствием. За последние несколько лет он стал очень важной частью этого клуба.

Мне нравится быть здесь. Я понимаю ситуацию – многое не зависит от меня. Хочется быть частью таких вечеров, особенных моментов, строить команду. Конкретных сроков у меня нет.

Наше празднование после матча? В чемпионате есть отставание от мест в Лиге чемпионов. Но дело не только в этом – важно именно удовольствие от победы. Здесь всегда сложно играть, нам было тяжело на протяжении многих лет, и такие моменты в конце – именно те, которые хочется запомнить. Мы не будем слишком увлекаться, но сегодняшним результатом насладимся.

Мы хотим оглядываться назад в турнирной таблице. Я понимаю, что это значит, но мы стремимся прогрессировать и двигаться вперед. Мы все еще недостаточно высоко. Это хорошо для наших болельщиков – надеюсь, им будет приятно возвращаться домой после выездных и домашних матчей. Мы выигрываем иногда, не всегда, но делаем это так, чтобы каждый мог почувствовать причастность и связь – ради этого мы и работаем», – сказал Майкл.

