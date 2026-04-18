ВИДЕО. Ждите овертаймов. Альварес спас Атлетико в финале Кубка

Аргентинский форвард Хулиан Альварес стал спасителем мадридского «Атлетико» в финале Кубка Испании против «Реала Сосьедад».

При счете 1:2 нападающий разобрался с защитником и оформил эффектный гол на 83-й минуте.

В случае ничейного результата финальный матч перейдет в овертаймы.

На счету Альвареса в этом сезоне уже 19 голов и девять ассистов в 47 матчах за «матрасников».

