Кубок Испании18 апреля 2026, 23:54 | Обновлено 18 апреля 2026, 23:57
ВИДЕО. Ждите овертаймов. Альварес спас Атлетико в финале Кубка
Хулиан сравнял счет на 83-й минуте
18 апреля 2026, 23:54 | Обновлено 18 апреля 2026, 23:57
4
0
Аргентинский форвард Хулиан Альварес стал спасителем мадридского «Атлетико» в финале Кубка Испании против «Реала Сосьедад».
При счете 1:2 нападающий разобрался с защитником и оформил эффектный гол на 83-й минуте.
В случае ничейного результата финальный матч перейдет в овертаймы.
На счету Альвареса в этом сезоне уже 19 голов и девять ассистов в 47 матчах за «матрасников».
ВИДЕО. Ждите овертаймов. Альварес спас Атлетико в финале Кубка
