В одном ассисте от рекорда АПЛ. Бруну Фернандеш вошел в топовый рейтинг
Португалец стал четвертым игроком в истории лиги с 10+ ассистами в выездных матчах в одном сезоне
Бруну Фернандеш стал четвертым футболистом в истории АПЛ, отличившимся 10+ результативными передачами в выездных матчах одного сезона.
Свой 10-й ассист в гостевых играх португалец отдал в первом тайме матча 33-го тура против Челси.
До Фернандеша лишь трое игроков отличались подобным достижением в АПЛ: Сеск Фабрегас (11, 2014/15), Мохамед Салах (11, 2024/25) и Маззи Изет (10, 2003/04).
Игроки с наибольшим количеством ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ
- 11 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
- 11 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
- 10 – Маззи Изет (Лестер Сити), 2003/04
- 10 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
10 - Bruno Fernandes is just the fourth player to reach 10 assists in Premier League away games in a season after Muzzy Izzet in 2003-04 (10), Cesc Fàbregas in 2014-15 (11) and Mohamed Salah in 2024-25 (11). Travels. pic.twitter.com/KwwnEnyzWT— OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2026
