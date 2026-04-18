18 апреля 2026, 23:27 | Обновлено 18 апреля 2026, 23:32
В одном ассисте от рекорда АПЛ. Бруну Фернандеш вошел в топовый рейтинг

Португалец стал четвертым игроком в истории лиги с 10+ ассистами в выездных матчах в одном сезоне

18 апреля 2026, 23:27 | Обновлено 18 апреля 2026, 23:32
Getty Images/Global Images Ukraine

Бруну Фернандеш стал четвертым футболистом в истории АПЛ, отличившимся 10+ результативными передачами в выездных матчах одного сезона.

Свой 10-й ассист в гостевых играх португалец отдал в первом тайме матча 33-го тура против Челси.

До Фернандеша лишь трое игроков отличались подобным достижением в АПЛ: Сеск Фабрегас (11, 2014/15), Мохамед Салах (11, 2024/25) и Маззи Изет (10, 2003/04).

Игроки с наибольшим количеством ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ

  • 11 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
  • 11 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
  • 10 – Маззи Изет (Лестер Сити), 2003/04
  • 10 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
