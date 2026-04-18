ВИДЕО. Вот так старт! Реал С забил на 14 секунде финала Кубка Испании

«Реал Сосьедад» отметился быстрым голом в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико».

Баскский клуб шокировал «матрасников» уже на старте, забив на 14-й секунде матча.

Автором гола стал Андер Барренечеа, который выиграл борьбу на втором этаже.

