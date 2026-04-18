ФОТО. Не футбол: Роналдо заходит в новый бизнес с миллионами на кону

Легендарный бразильский форвард Роналдо объявил о запуске премиального теннисного клуба «Galácticos House» в пригороде Сан-Паулу.

Новый проект станет частью масштабного комплекса Reserva Beach Club, открытие которого запланировано на 2027 год. Клуб ориентирован на закрытый формат и сочетает спорт, бизнес и lifestyle.

По предварительной информации, инфраструктура будет включать: 9 кортов (теннис и падель), центральную арену примерно на 3000 зрителей, тренировочные и восстановительные зоны, современные системы анализа игры и подготовки спортсменов.

«Galácticos House» будет работать как закрытый клуб: ожидается всего около 300 членов. Стоимость вступления стартует примерно от 1 млн бразильских реалов (около $200 тысяч).

Проект позиционируется не только как спортивная база, но и как пространство для нетворкинга и отдыха, ориентированное на обеспеченную аудиторию.

Ранее Роналдо активно инвестировал в футбольные клубы и бизнес-проекты, а теперь расширяет свою деятельность в сфере тенниса и премиального спорта.