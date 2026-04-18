ФОТО. Не футбол: Роналдо заходит в новый бизнес с миллионами на кону
Роналдо Назарио решил вложиться в теннисный клуб
Легендарный бразильский форвард Роналдо объявил о запуске премиального теннисного клуба «Galácticos House» в пригороде Сан-Паулу.
Новый проект станет частью масштабного комплекса Reserva Beach Club, открытие которого запланировано на 2027 год. Клуб ориентирован на закрытый формат и сочетает спорт, бизнес и lifestyle.
По предварительной информации, инфраструктура будет включать: 9 кортов (теннис и падель), центральную арену примерно на 3000 зрителей, тренировочные и восстановительные зоны, современные системы анализа игры и подготовки спортсменов.
«Galácticos House» будет работать как закрытый клуб: ожидается всего около 300 членов. Стоимость вступления стартует примерно от 1 млн бразильских реалов (около $200 тысяч).
Проект позиционируется не только как спортивная база, но и как пространство для нетворкинга и отдыха, ориентированное на обеспеченную аудиторию.
Ранее Роналдо активно инвестировал в футбольные клубы и бизнес-проекты, а теперь расширяет свою деятельность в сфере тенниса и премиального спорта.
