18 апреля 2026, 22:04 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:09
ФОТО. Не футбол: Роналдо заходит в новый бизнес с миллионами на кону

Роналдо Назарио решил вложиться в теннисный клуб

Instagram. Роналдо

Легендарный бразильский форвард Роналдо объявил о запуске премиального теннисного клуба «Galácticos House» в пригороде Сан-Паулу.

Новый проект станет частью масштабного комплекса Reserva Beach Club, открытие которого запланировано на 2027 год. Клуб ориентирован на закрытый формат и сочетает спорт, бизнес и lifestyle.

По предварительной информации, инфраструктура будет включать: 9 кортов (теннис и падель), центральную арену примерно на 3000 зрителей, тренировочные и восстановительные зоны, современные системы анализа игры и подготовки спортсменов.

«Galácticos House» будет работать как закрытый клуб: ожидается всего около 300 членов. Стоимость вступления стартует примерно от 1 млн бразильских реалов (около $200 тысяч).

Проект позиционируется не только как спортивная база, но и как пространство для нетворкинга и отдыха, ориентированное на обеспеченную аудиторию.

Ранее Роналдо активно инвестировал в футбольные клубы и бизнес-проекты, а теперь расширяет свою деятельность в сфере тенниса и премиального спорта.

По теме:
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
ФОТО. Милота дня. Судаков задарил свою дочь цветами в ее ДР
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила глубоким вырезом
Максим Лапченко Источник: CNN Brasil
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотят забрать бесплатно. Шахтер нацелился на форварда Фламенго
Футбол | 18 апреля 2026, 20:21 0
Хотят забрать бесплатно. Шахтер нацелился на форварда Фламенго
Хотят забрать бесплатно. Шахтер нацелился на форварда Фламенго

Райан Роберто привлек внимание «горняков»

ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
Футбол | 18 апреля 2026, 07:02 1
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»

Бывший футболист – о матче «Реала» и «Баварии»

Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Теннис | 18.04.2026, 17:38
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 18.04.2026, 05:05
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18.04.2026, 07:34
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Популярные новости
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 26
Футбол
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51 1
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16.04.2026, 16:37 3
Теннис
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
