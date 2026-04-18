Лацио установил уникальное достижение в Серии А

Римский Лацио вошел в историю Серии А как первый клуб, победивший Наполи на его поле в четырех матчах подряд.

В этот раз римляне победили неаполитанцев в 33-м туре на Стадио Диего Армандо Марадона со счетом 2:0.

Победная серия Лацио в матчах Серии А против Наполи на его поле

2026, Наполи – Лацио – 0:2

2024, Наполи – Лацио – 0:1

2023, Наполи – Лацио – 1:2

2023, Наполи – Лацио – 0:1

Поражение от Лацио стало для Наполи первым на своем поле в сезоне 2025/26 в Серии А.

Таким образом среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов Барселона осталась единственной, кто еще не проиграл ни одного домашнего матча в национальном чемпионате.