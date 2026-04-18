Лацио установил уникальное достижение в Серии А
Римляне стали первыми, кто победил Наполи на его поле в четырех матчах подряд
Римский Лацио вошел в историю Серии А как первый клуб, победивший Наполи на его поле в четырех матчах подряд.
В этот раз римляне победили неаполитанцев в 33-м туре на Стадио Диего Армандо Марадона со счетом 2:0.
Победная серия Лацио в матчах Серии А против Наполи на его поле
- 2026, Наполи – Лацио – 0:2
- 2024, Наполи – Лацио – 0:1
- 2023, Наполи – Лацио – 1:2
- 2023, Наполи – Лацио – 0:1
Поражение от Лацио стало для Наполи первым на своем поле в сезоне 2025/26 в Серии А.
Таким образом среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов Барселона осталась единственной, кто еще не проиграл ни одного домашнего матча в национальном чемпионате.
4 - #Lazio are the first team to win four consecutive away games against #Napoli in #SerieA history. Conquest.#NapoliLazio pic.twitter.com/IjXr6Z2lSB— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
