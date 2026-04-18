Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте

18 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA, покинула грунтовой турнир WTA 500 в Штутгарте, добравшись до полуфинала.

За выступления на пятисотнике в Германии Свитолина заработала €57 395. Также Элина получила 195 очков – в прошлом году Свитолина в это время играла на соревнованиях WTA 250 в Руане, где выиграла трофей.

Свитолина в Штутгарте успела переиграть Еву Лис и Линду Носкову. В полуфинале Элина уступила Каролине Муховой.

Мухова в решающем поединке поборется со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Победительница, помимо трофея, получит чек на €161 310 и Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Финалистке придется довольствоваться призовыми в €99 565.